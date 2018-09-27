27.09.2018 | 13:06

В субботу, 29 сентября, в пензенском дворце спорта «Рубин» состоится очередная спартакиада. На этот раз в силе, быстроте и ловкости будут состязаться работники мэрии, депутаты и сотрудники аппарата и городской думы, муниципальные служащие.

В спартакиаде принимают участие 19 команд, в которые входят в общей сложности более 150 человек.

Соревнования проводятся по шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, а также по нормам ГТО.

«Торжественная церемония открытия соревнований в 10:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.