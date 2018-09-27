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Спорт | Пензенские чиновники и депутаты сразятся в шахматы и дартс

27.09.2018|13:06
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В субботу, 29 сентября, в пензенском дворце спорта «Рубин» состоится очередная спартакиада. На этот раз в силе, быстроте и ловкости будут состязаться работники мэрии, депутаты и сотрудники аппарата и городской думы, муниципальные служащие.

В спартакиаде принимают участие 19 команд, в которые входят в общей сложности более 150 человек.

Соревнования проводятся по шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, а также по нормам ГТО.

«Торжественная церемония открытия соревнований в 10:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|27.09.2018 13:16|

отлично.гто по дартсу

Гость|27.09.2018 13:18|

Дартс ладно , но для игры в шахматы нужен ум ...

Гость|27.09.2018 13:27|

Отлично им почаще надо игровые игры устраивать особенно шахматы может и будут думать на три хода вперед.

Гость|27.09.2018 13:30|

Мне посрать чем они будут заниматься! У них все как всегда стабильная зп,отдых,развлечения. Меня это бесит!!!

Гость|27.09.2018 13:31|

penzainform.ru писал(a):

Соревнования проводятся по шахматам

Остап Бендер и Кися уже выехали, встречайте.

Гость|27.09.2018 13:31|

Ахаха

Гость|27.09.2018 13:32|

У них с математикой х-во,они не умеют считать!все тарифы на все завышены!

Гость|27.09.2018 13:33|

Если серьезно, то это уже даже не пир во время чумы, а полный маразм. Чиновники дали согласие области на повышение региона и с "чистой" совестью в игры играть. совесть видимо напрочь отсутствует.

Гость|27.09.2018 13:36|

Гость писал(a):

Чиновники дали согласие области на повышение пенсионного возраста и с "чистой" совестью в игры играть. совесть видимо напрочь отсутствует.

Гость|27.09.2018 13:38|

Живут своей жизнью, тепло само придет, асфальт уложен, Приморье пример показало, не понимают

Гость|27.09.2018 13:38|

Гость писал(a):

Мне посрать
ну так расслабь ягодицы.Гость писал(a):
У них все как всегда стабильная зп,отдых,развлечения. Меня это бесит
дыши глубоко и равномерно.

Гость|27.09.2018 13:38|

"Если серьезно, то это уже даже не пир во время чумы, а полный маразм. Чиновники дали согласие области на повышение региона и с "чистой" совестью в игры играть. совесть видимо напрочь отсутствует."

Сделал дело - играй смело

Гость|27.09.2018 13:38|

Гость писал(a):

Отлично им почаще надо игровые игры устраивать особенно шахматы может и будут думать на три хода вперед.
Когда они воруют бюджет именно так и думают , чтобы не замели . Золотов подумал только на два хода , не учёл ФБК Навального ))

Гость|27.09.2018 13:45|

"Приморье пример показало, не понимают"

Стивен Сигал станет главой Приморья - наведет порядок

Гость|27.09.2018 13:53|

А может в мячик поиграют, как древние майа и ацтеки, пока последний не победит, а?

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