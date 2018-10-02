02.10.2018 | 14:07

Во вторник, 2 октября, на оперативном совещании в администрации Пензы начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов доложил о том, что ремонт теплосетей на улице Чкалова завершен.

«Сегодня тепло поступит в дома и стационары, расположенные в этом микрорайоне», - пообещал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Зимой 2017-2018 года на теплопроводе на улице Чкалова произошло несколько серьезных аварий. Было отключено отопление близстоящих домов и социальных объектов.

В августе старый трубопровод заменили на новый диаметром 400 мм.