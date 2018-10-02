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Общество | В ближайшее время в историческом центре Пензы дадут отопление

02.10.2018|14:07
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Во вторник, 2 октября, на оперативном совещании в администрации Пензы начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов доложил о том, что ремонт теплосетей на улице Чкалова завершен.

«Сегодня тепло поступит в дома и стационары, расположенные в этом микрорайоне», - пообещал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Зимой 2017-2018 года на теплопроводе на улице Чкалова произошло несколько серьезных аварий. Было отключено отопление близстоящих домов и социальных объектов.

В августе старый трубопровод заменили на новый диаметром 400 мм.

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Гость|02.10.2018 14:23|

Трубопровод заменили в августе,а работы завершили в октябре. Что делали весь сентябрь?!

Гость|02.10.2018 14:43|

Вот ведь заживем то скоро, ммммм!!!

Гость|02.10.2018 14:44|

Тепла нет, но мы держимся.Привыкли!

Имя: Гость
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