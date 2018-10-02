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Общество | Мэр Пензы потребовал как можно скорее дать тепло в детсады и школы

02.10.2018|08:16
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Вечером в понедельник, 1 октября, в Пензе подвели итоги шестого дня отопительного сезона, стартовавшего 26 сентября. Заседание штаба провел мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В настоящее время отопление появилось в 2 123 из 3 081 жилых домов, 179 из 229 образовательных учреждений, 36 из 58 учреждений культуры, 59% объектоа здравоохранения, 9 из 17 объектов спортивной направленности и 8 из 25 соцучреждений.

Также теплоноситель подан в 1 из 6 объектов министерства труда и соцразвития, 12 из 23 объектов министерства образования, 3 из 12 объектов министерства культуры и 6 из 14 объектов министерства спорта.

«Выполнение графика идет с опережением, но процент готовности объектов образования и здравоохранения по сравнению с периодом прошлого года имеет небольшое отставание», - отметил Кувайцев. Его слова приводит пресс-служба городской администрации.

Мэр подчеркнул, что температура воздуха уже достигает минусовых отметок, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы как можно скорее обеспечить теплом школы, дошкольные учреждения и больницы.

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Гость|02.10.2018 08:27|

А говорили,что начнут с садиков,школ...А начали с жилых домов!Почему?

Имя: Гость
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