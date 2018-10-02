Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  75.99  |  $  65.57

Общество | 1 октября в Кузнецке стартовал отопительный сезон

02.10.2018|08:54
Печать

В понедельник, 1 октября, в Кузнецке стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подается в учреждения здравоохранения, культуры, образования и социальной сферы, затем в жилые дома.

Вопросы, связанные с подключением объектов, подвели на оперативном совещании в городской администрации.

«По информации начальника отдела городского хозяйства Алексея Николаева, на сегодняшний день отапливаются два детских сада № 24 и 27, школы № 17, 4, детская больница, а также 16 домов в районах Откормсовхоза, городка Дружба и кирпичного завода», - пояснили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

За минувшую неделю на сетях тепло- и водоснабжения в Кузнецке произошло девять аварий. В настоящее время от горячего водоснабжения отключен один дом на улице Осипенко - там должны заменить большой участок теплотрассы. Работы планируется выполнить до конца недели.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил по мере возможности минимизировать сроки ремонта, чтобы возобновить подачу горячей воды.

В Пензе отопительный сезон стартовал в среду, 26 сентября. По данным на 19:00 1 октября, тепло появилось в 2 123 из 3 081 жилого дома.

0
0
0
0
 
Гость|02.10.2018 09:04|

ул. Горького, тепла-нет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 