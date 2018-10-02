02.10.2018 | 08:54

В понедельник, 1 октября, в Кузнецке стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подается в учреждения здравоохранения, культуры, образования и социальной сферы, затем в жилые дома.

Вопросы, связанные с подключением объектов, подвели на оперативном совещании в городской администрации.

«По информации начальника отдела городского хозяйства Алексея Николаева, на сегодняшний день отапливаются два детских сада № 24 и 27, школы № 17, 4, детская больница, а также 16 домов в районах Откормсовхоза, городка Дружба и кирпичного завода», - пояснили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

За минувшую неделю на сетях тепло- и водоснабжения в Кузнецке произошло девять аварий. В настоящее время от горячего водоснабжения отключен один дом на улице Осипенко - там должны заменить большой участок теплотрассы. Работы планируется выполнить до конца недели.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил по мере возможности минимизировать сроки ремонта, чтобы возобновить подачу горячей воды.

В Пензе отопительный сезон стартовал в среду, 26 сентября. По данным на 19:00 1 октября, тепло появилось в 2 123 из 3 081 жилого дома.