01.10.2018 | 09:37

Целостность здания дома № 27 на улице Крупской, пострадавшего после взрыва бытового газа, должна быть восстановлена к 10 октября. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 1 октября.

«Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть», - процитировала его пресс-служба мэрии.

Посетив объект 28 сентября, Виктор Кувайцев потребовал увеличить темпы работ как минимум вдвое, чтобы владельцы пострадавших во время ЧП квартир могли быстрее вернуться домой. Для этого он предложил дополнительно выделить специалистов.

ЧП в жилом четырехэтажном доме случилось 10 июня. Жители подъезда, обеспокоенные сильным запахом, около 20:00 вызвали работника АО «Метан». Они заподозрили, что газ распространяется из квартиры № 28, поэтому специалист сразу отправился туда.

Как только он открыл дверь, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, повредились двери и стекла в окнах соседних квартир.

На следующий день специалисты осмотрели помещения и установили распорки. Все данные направили во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В итоге был сделан вывод, что строение пригодно для дальнейшей эксплуатации. Было решено провести капитальный ремонт дома.

В середине сентября на объекте начались работы по восстановлению кирпичной стены.