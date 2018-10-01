Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  76.23  |  $  65.59

Общество | Стену дома на улице Крупской должны восстановить до 10 октября

01.10.2018|09:37
Печать

Целостность здания дома № 27 на улице Крупской, пострадавшего после взрыва бытового газа, должна быть восстановлена к 10 октября. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 1 октября.

«Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть», - процитировала его пресс-служба мэрии.

Посетив объект 28 сентября, Виктор Кувайцев потребовал увеличить темпы работ как минимум вдвое, чтобы владельцы пострадавших во время ЧП квартир могли быстрее вернуться домой. Для этого он предложил дополнительно выделить специалистов.

ЧП в жилом четырехэтажном доме случилось 10 июня. Жители подъезда, обеспокоенные сильным запахом, около 20:00 вызвали работника АО «Метан». Они заподозрили, что газ распространяется из квартиры № 28, поэтому специалист сразу отправился туда.

Как только он открыл дверь, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, повредились двери и стекла в окнах соседних квартир.

На следующий день специалисты осмотрели помещения и установили распорки. Все данные направили во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В итоге был сделан вывод, что строение пригодно для дальнейшей эксплуатации. Было решено провести капитальный ремонт дома.

В середине сентября на объекте начались работы по восстановлению кирпичной стены.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.10.2018 09:59|

За это время можно было дом с нуля построить. А они никак стенку не возведут. Нашли горе-каменщиков,которые за копейки работают неспеша. Да и кирпич тот же,что разобрали с этой стенки.

Гость|01.10.2018 10:10|

Должны, но не обязаны!

Гость|01.10.2018 10:10|

Неужели кладут б/у кирпич?

Гость|01.10.2018 10:48|

Там пьянь живёт и наркоманы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 