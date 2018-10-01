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Общество | Документы на ремонт дороги Кривозерье - Терновка прошли экспертизу

01.10.2018|12:27
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Эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию I этапа реконструкции дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную в Пензе, и выдали положительные заключения.

Работы ведутся в три этапа. На первом из них реконструируются отрезки улицы 40 лет Октября протяженностью 549 метров и от нее до Бийской (1 150 метров).

Проект предусматривает подготовительные работы, в том числе переустройство сетей наружного водоснабжения и связи, воздушных и кабельных линий, газопроводов, а также защиту существующих кабелей.

Планируется, что покрытие дороги будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На проезжей части предполагается организовать четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

Также запланированы 22 примыкания и 4 остановки общественного транспорта, одноуровневая кольцевая развязка, велосипедная дорожка. При обустройстве тротуаров будет использована тактильная плитка для слабовидящих пешеходов. Вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны высотой три метра.

Кроме того, переложат коммуникации и самотечную дождевую канализацию с накопительными резервуарами. Один из перекрестков оборудуют светофорами. На всем протяжении дороги с двух сторон установят освещение.

«Реконструкционные работы будут вестись без перерыва в движении транспортного потока», - сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.

В ноябре 2017 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев представил проект реконструкции дороги Максиму Соколову, возглавлявшему Министерство транспорта РФ. Соколов высказал свои замечания и предложения и пообещал поддержку. В мае 2018-го губернатор Иван Белозерцев также встретился с Максимом Соколовым и обсудил с ним возможность реконструкции этой транспортной артерии.

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Гость|01.10.2018 14:38|

слабо верится в реальность этого.

Храмик-то никак не достроят, а тут такая дорога

Имя: Гость
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