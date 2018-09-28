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Общество | В Пензе депутат гордумы Андрей Фомин заявил о попытке нападения на него

28.09.2018|11:01
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В пятницу, 28 сентября, в районе 8:45 на ступенях здания администрации Пензы против депутата городской думы Андрея Фомина была предпринята попытка совершения хулиганской акции. Об этом он сообщил на сессии, начавшейся в 10:00.

Народный избранник вновь поднял вопрос отсутствия финансового обеспечения в бюджете работы пассажирского транспорта в Пензе.

По словам депутата, в его адрес прозвучали оскорбления. «Физического воздействия я не допустил, навыков еще не потерял», - отметил Андрей Фомин.

Он заявил, что против него действовало комсомольское крыло КПРФ, и обратился к представителям партии в думе.

«Спросите, прежде чем настраивать молодежь, что на самом деле происходит, и будет понятно, против кого их (акции. - Прим. ред.) надо проводить на самом деле. Я мог бы вызвать полицию, но понимаю, что это одурманенная молодежь, которой даже заплатили какие-то копейки», - развил мысль Андрей Фомин.

Депутат подчеркнул, что в городе необходимо решить вопрос обеспечения поездок льготной категории пассажиров.

«Тем, кто пытается преднамеренно или умышленно перетащить тему на перевозчика (Андрей Фомин является генеральным директором ООО «Корпорация Дилижанс». - Прим. ред.): перевозчики безвозмездно продолжают возить льготников всех категорий. Дачные перевозки осуществлены во многом за счет средств перевозчиков», - пояснил он.

Народный избранник также выразил негодование по поводу работы охраны в администрации: они лишь выглядывали из окон, когда происходил инцидент на ступенях.

«Мальчик с маской на лице пытается мне что-то говорить, и рядом такие же клоуны», - возмутился Андрей Фомин. Он заявил протест КПРФ и призвал главу администрации города заняться обеспечением работы пассажирского транспорта.

Депутат Олег Шаляпин признал, что комсомольская организация является молодежным крылом партии, но свои акции, сказал он, организация проводит самостоятельно, не согласовывая с партией.

«Что касается сегодняшней, которая вас якобы оскорбила: это было их решение, основанное на том, что на повестке стоял вопрос об урезании поездок для льготной категории граждан (он был снят, количество поездок сохранено. - Прим. ред.). На мой взгляд, эта ситуация происходит прежде всего из-за банкротства МУП «ППП», инициатором которого стали монополисты в области перевозок. Народ у нас просто возмущен. Хватит издеваться над народом, господа!» - эмоционально призвал Олег Шаляпин.

Андрей Фомин в ответ упрекнул коллегу в правовой и экономической безграмотности. «Я выступил с инициативой перед главой города, чтобы объем льготных перевозок не уменьшался», - подчеркнул он.

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Гость|28.09.2018 11:16|

Круто, чо! К переходу транспортного рынка в более надежные руки уже и оппозицию подключили.

Гость|28.09.2018 11:26|

Барыга он и во власти барыга)

Гость|28.09.2018 11:29|

penzainform.ru писал(a):

«Спросите, прежде чем настраивать молодежь, что на самом деле происходит, и будет понятно, против кого их (акции. - Прим. ред.) надо проводить на самом деле.
ну так против кого ты Андрюша собрался силовые акции проводить?

Гость|28.09.2018 11:29|

На ринг Фомина вызовите посмотрим навык не потерявшийся.

Конечно опасно становится и быть депутатами того и гляди прилетит в сосальню.

Гость|28.09.2018 11:30|

Клоун Фомин лжет: никто на него не пытался напасть. А комсомольцам никто не платит.

Единоросс Фомин пусть объяснит, почему нет контроля за перевозками пассажиров в маршрутках: без билетов, без контролеров на линиях, без должных размеров отчисления налогов.

Гнать его из депутатов!

Гость|28.09.2018 11:31|

Гость писал(a):

Барыга он и во власти барыга)
Это точно о Фомине.

Гость|28.09.2018 11:31|

С вертухана на ринге Фомина положат. Одно дело постоянно в форме быть спортивной, а другое портки просиживать в думе.

Гость|28.09.2018 11:31|

Отмените поездки льготников совсем, выдайте каждому по 1000т. руб. Все остануться довольны

Гость|28.09.2018 11:32|

о юожечки,тварицца та чё...

Гость|28.09.2018 11:33|

а не плохо Фомин устроился - и депутатствует, и в коммерческой структуре работает... этакий цезарек буртаского разлива

Гость|28.09.2018 11:35|

Их надо с Жиганшой на ринг посмотрим кто кого Лдпр или Единоросс:)

Гость|28.09.2018 11:41|

дешевый пиар

Гость|28.09.2018 11:41|

penzainform.ru писал(a):

перевозчики безвозмездно продолжают возить льготников всех категорий. Дачные перевозки осуществлены во многом за счет средств перевозчиков», - пояснил он.
Отсюда следует, что тарифы завышены, раз перевозчик изыскивает средства для перевозки льготников за свой счет.

Гость|28.09.2018 11:42|

Я как бизнесмена его понимаю. Но...

Гость|28.09.2018 11:43|

Пусть скажет, по сколько ему платят наличкой владельцы маршруток за "крышу".

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