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Общество | Мэрия Пензы предложила сохранить льготы на проезд в транспорте

25.09.2018|16:56
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В Пензе льготы на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан сохранят в полном объеме. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 25 сентября.

«Необходимо на уровне прошлых лет предоставлять 40 поездок в месяц в троллейбусах и автобусах большой вместимости для федеральных и региональных льготников», - процитировали его в пресс-службе администрации.

На комиссии гордумы 18 сентября заместитель мэра Андрей Шевченко предложил депутатам с 1 октября снизить количество поездок для льготников до 32 в месяц, а карту продавать не по 320, а по 350 рублей.

По его мнению, это позволило бы не тратить дополнительные несколько миллионов из бюджета после повышения тарифа за проезд и провоз багажа в общественном транспорте.

Присутствовавшие на комиссии депутаты проголосовали за сокращение числа поездок, но окончательное решение должно было быть принято на сессии 28 сентября.

«Не дожидаясь указанной даты, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев отозвал указанный вопрос из повестки дня сессионного заседания», - прокомментировали в гордуме.

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Гость|25.09.2018 17:43|

Здорово!!! Это правильно!!!! Спасибо, В.Н. Хорошо, что слышите Президента!!!!

Гость|25.09.2018 17:59|

Гость писал(a):

Здорово!!! Это правильно!!!! Спасибо, В.Н. Хорошо, что слышите Президента!!!!

Не надо про Президента, так как он не имеет абсолютно никакого отношения к бардаку, творящемуся в транспортном обслуживании населения Пензы.

Просто у всех на слуху то, что делает в Москве мэр Собянин: бесплатный проезд на электричках, наземном транспорте не только для ветеранов, а вообще для всех пенсионеров. С 1 сентября этого года 1 миллион 400 тысяч пенсионеров в столице получили такое право.

На этом фоне жалкие 40 поездок в месяц для наших ветеранов???? Ну, у В.Кувайцева ещё есть элементарная совесть, в отличие от многих народных избранников, колесящих на дорогих иномарках по городу и страхующих свой многомиллионный бизнес депутатской корочкой.

Гость|25.09.2018 18:05|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Здорово!!! Это правильно!!!! Спасибо, В.Н. Хорошо, что слышите Президента!!!!

Не надо про Президента, так как он не имеет абсолютно никакого отношения к бардаку, творящемуся в транспортном обслуживании населения Пензы.

Просто у всех на слуху то, что делает в Москве мэр Собянин: бесплатный проезд на электричках, наземном транспорте не только для ветеранов, а вообще для всех пенсионеров. С 1 сентября этого года 1 миллион 400 тысяч пенсионеров в столице получили такое право.

На этом фоне жалкие 40 поездок в месяц для наших ветеранов???? Ну, у В.Кувайцева ещё есть элементарная совесть, в отличие от многих народных избранников, колесящих на дорогих иномарках по городу и страхующих свой многомиллионный бизнес депутатской корочкой.

На каком транспорте эти 40 поездок отъездить?.. На маршрутках что-ли? Кроме нескольких ржавых троллейьусов, в Пензе нет общественного транспорта! И Кувайцев, и все это прекрасно знают.

Гость|25.09.2018 18:24|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Здорово!!! Это правильно!!!! Спасибо, В.Н. Хорошо, что слышите Президента!!!!

Не надо про Президента, так как он не имеет абсолютно никакого отношения к бардаку, творящемуся в транспортном обслуживании населения Пензы.

Просто у всех на слуху то, что делает в Москве мэр Собянин: бесплатный проезд на электричках, наземном транспорте не только для ветеранов, а вообще для всех пенсионеров. С 1 сентября этого года 1 миллион 400 тысяч пенсионеров в столице получили такое право.

На этом фоне жалкие 40 поездок в месяц для наших ветеранов???? Ну, у В.Кувайцева ещё есть элементарная совесть, в отличие от многих народных избранников, колесящих на дорогих иномарках по городу и страхующих свой многомиллионный бизнес депутатской корочкой.

На каком транспорте эти 40 поездок отъездить?.. На маршрутках что-ли? Кроме нескольких ржавых троллейьусов, в Пензе нет общественного транспорта! И Кувайцев, и все это прекрасно знают.

Отвечаю. В моём цитируемом посте есть понятное многим слово "бардак". И этот бардак очень устраивает подпольных и легальных дельцов от транспорта: они сняли сливки в часы пик и уводят в 19 часов свой транспорт в гаражи. Для нас остаются тесные маршрутки, в которых чиновники не ездят. Изменить ситуацию никому не под силу.

Гость|25.09.2018 19:55|

А что так? Это в какую точку клюнул петух господина Кувайцева? До него видимо только что дошло, что в Пензе нет того транспорта, на который распостранялась бы(которая и была ранее) эта льгота! Сами же угробили доступный общественный транспорт для населения со своими депутатами, а теперь под давлением простого народа и в предверии выборов, что-то стали полудобренькими! Видимо свой крах почувствовали? А для чего тогда кукарекал ранее об этом ваш заместитель? Как в цирке?

Гость|25.09.2018 19:57|

Вы идиот ? Президент имеет отношение к бардаку в любой сфере !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Лернард Кудасов (гость)|25.09.2018 20:00|

Предлагаю депутатам гор . думы предоставить 50 % скидку на проезд в общественном транспорте . Кто - кто , а они заслужили .

Гость|25.09.2018 20:03|

Не надо про Президента, так как он не имеет абсолютно никакого отношения к бардаку, творящемуся в транспортном обслуживании населения Пензы.

Вы идиот ? Президент имеет отношение к бардаку в любой сфере !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|25.09.2018 20:08|

Почётные граждане города Пензы Почетный гражданин города Пензы имеет право пользоваться правом бесплатного проезда в транспортных средствах среднего и большого класса, относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, классу I по ГОСТ Р 41.36-2004, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы по "Транспортной карте жителя города Пензы" при предъявлении удостоверения Почетного гражданина города Пензы. Так что ЖДЁМ "слугу народа" губернатора Белозерцева в общественном транспорте!

Гость|25.09.2018 20:41|

Гость писал(a):

Не надо про Президента, так как он не имеет абсолютно никакого отношения к бардаку, творящемуся в транспортном обслуживании населения Пензы.

Вы идиот ? Президент имеет отношение к бардаку в любой сфере !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы поумерьте свой нерастраченный пыл и думайте мозгами, а не черепной коробкой.

Гость|25.09.2018 20:53|

А этот хахлоиордый пусть к себе на Украину едет там указывает

Гость|25.09.2018 20:56|

Стыдно за чиновников, жирующих на нищих пенсионерах

Гость|25.09.2018 21:05|

Необходимо проверить законность бизнеса всех пензенских депутатов.

Гость|25.09.2018 21:39|

ветераны получают 320 руб. в месяц на проезд, какие еще льготы? или пусть всем пенсионерам предоставляют их..

Гость|25.09.2018 21:42|

Пенсионерам Западной поляны, например, негде эти льготы реализовать, весь автобусный парк убрали с маршрутов, что за льготы, нам не понять...

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