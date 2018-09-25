25.09.2018 | 16:56

В Пензе льготы на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан сохранят в полном объеме. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 25 сентября.

«Необходимо на уровне прошлых лет предоставлять 40 поездок в месяц в троллейбусах и автобусах большой вместимости для федеральных и региональных льготников», - процитировали его в пресс-службе администрации.

На комиссии гордумы 18 сентября заместитель мэра Андрей Шевченко предложил депутатам с 1 октября снизить количество поездок для льготников до 32 в месяц, а карту продавать не по 320, а по 350 рублей.

По его мнению, это позволило бы не тратить дополнительные несколько миллионов из бюджета после повышения тарифа за проезд и провоз багажа в общественном транспорте.

Присутствовавшие на комиссии депутаты проголосовали за сокращение числа поездок, но окончательное решение должно было быть принято на сессии 28 сентября.

«Не дожидаясь указанной даты, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев отозвал указанный вопрос из повестки дня сессионного заседания», - прокомментировали в гордуме.