20.11.2017 | 15:21

Пензенцы выступили против передачи епархии здания Дворца культуры железнодорожников. Акция в сквере Дзержинского была громкой: с музыкой, выступлениями, появлением ряженого в образе священника. Мнение собравшихся едино: дворец столько времени служил культуре, незачем что-то менять в его судьбе.

«Лет, наверное, 30-40 бальные танцы преподавались, очень много было детей. В театральной студии занимаются человек 50. Еще здесь цирковая студия занимается - очень много коллективов. ДК у нас практически полностью забит», - рассказал руководитель Центра детского эстрадного творчества г. Пензы Владимир Морозов.

Дворец располагается в здании Богоявленской церкви, после революции оно перешло в ведение железнодорожников. Представители духовенства неоднократно высказывали свою позицию.

«Есть же закон о передаче имущества русской церкви. Надо жить по законам, а не по понятиям. Этот храм строился для того, чтобы там церковь была, а не дворец культуры и не музей», - высказался управляющий делами Московской епархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Храм этот очень большой. Часть будет использоваться по назначению - как храм, а часть, которая является притвором, планируется оставить для детского творчества», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«У нас есть сомнения по этому поводу. Вдруг начнутся какие-то ограничения: сюда не ходи, туда не ходи, тогда-то можно, тогда-то нельзя. Здание уже очень давно переоборудовано под ДК», - подчеркнула педагог по вокалу Светлана Фигаровская.

Несмотря на многократные заверения и представителей исполнителей власти, и духовенства, что никакие творческие коллективы не пострадают, акции протеста продолжаются - их регулярно устраивают в сквере Дзержинского.