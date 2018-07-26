26.07.2018 | 15:28

В среду, 25 июля, в Пензе осуществили пробный запуск подсветки «Глобуса». Инженерное сооружение будет освещаться для улучшения архитектурного облика города.

В пресс-службе мэрии сообщили, что запланирована установка шести светильников, обеспечивающих подсветку конструкции в темное время суток. На проведение всех необходимых работ потребуется около полутора месяцев.

21 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявлял о необходимости также подсветить строения на улицах Московской, Кирова и Володарского с привлечением представителей бизнеса.

В текущем году планируется оформить освещение зданий гимназии № 4 и управления образования на улице Володарского, а также детской художественной школы № 3 на Бакунина.

Кроме того, рассматриваются варианты установки наружного освещения художественного училища, мясного пассажа, гостиного двора, областной библиотеки имени Лермонтова на проспекте Строителей, Спасского кафедрального собора и колокольни.