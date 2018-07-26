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Общество | В Пензе определились с подсветкой для «Глобуса»

26.07.2018|15:28
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В среду, 25 июля, в Пензе осуществили пробный запуск подсветки «Глобуса». Инженерное сооружение будет освещаться для улучшения архитектурного облика города.

В пресс-службе мэрии сообщили, что запланирована установка шести светильников, обеспечивающих подсветку конструкции в темное время суток. На проведение всех необходимых работ потребуется около полутора месяцев.

21 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявлял о необходимости также подсветить строения на улицах Московской, Кирова и Володарского с привлечением представителей бизнеса.

В текущем году планируется оформить освещение зданий гимназии № 4 и управления образования на улице Володарского, а также детской художественной школы № 3 на Бакунина.

Кроме того, рассматриваются варианты установки наружного освещения художественного училища, мясного пассажа, гостиного двора, областной библиотеки имени Лермонтова на проспекте Строителей, Спасского кафедрального собора и колокольни.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.07.2018 15:47|

Вот Глобус осветить - это правильно. Он у нас один и его нужно беречь и рекламировать туристам. А церковных новоделов до чёрта.Пусть сами освещают и освящяют.

Гость|26.07.2018 15:47|

ну юбилейную площадь и ккз не подсвечивают. экономят.

Гость|26.07.2018 15:48|

с глобусом так же как с телевышкой будет? пару недель лампочки погорят, а потом опять темнота?

Гость|26.07.2018 15:48|

Любит наш народ всякую х...ню

Гость|26.07.2018 15:50|

а что это в мэрии так ретиво бросились город освещать? у кого то свечной... ламповый... заводик заработал?

Гость|26.07.2018 15:55|

Снести надо этот глобус и не позориться . Колхоз как был - он так и есть . Мне стыдно жить в этой паршивой стране

Гость|26.07.2018 16:01|

Говно как не подсвечивай мёдом не станет .

Гость|26.07.2018 16:06|

penzainform.ru писал(a):

запланирована установка шести светильников, обеспечивающих подсветку конструкции в темное время суток. На проведение всех необходимых работ потребуется около полутора месяцев.
Чисто пензенские темпы работ.

Гость|26.07.2018 16:06|

а в ссср он еще и крутился!

Гость|26.07.2018 16:07|

А запустить они его не хотят?Там говорят движок спёрли,по крайней мере он очень давно не вращался.

Гость|26.07.2018 16:13|

Парни парни это наша сила.Пусть разговаривает Павел Воля герой нашего времени . Подсветка бесполезная трата. Сильнее всяких войн Воля и разум.

Гость|26.07.2018 16:19|

penzainform.ru писал(a):

На проведение всех необходимых работ потребуется около полутора месяцев.
penzainform.ru писал(a):
На проведение всех необходимых работ потребуется около полутора месяцев.
темпы просто БЕШЕННЫЕ,я худею АААААААААА!

Гость|26.07.2018 16:19|

Сначала дают новость о повышение тарифа за электроэнергию, а потом начинают все подсвечивать направо и налево. Хочется узнать : За чей счет банкет?

Гость|26.07.2018 16:20|

Гость писал(a):

Подсветка бесполезная трата. Сильнее всяких войн Воля и разум.

Гость писал(a):

темпы просто БЕШЕННЫЕ,я худею АААААААААА!
Меньше соси.

Гость|26.07.2018 16:23|

Гость писал(a):

Говно как не подсвечивай мёдом не станет .
а ты не вытирай лицо использованной туалетной бумагой... тогда и говно не будет тебе везде мерещиться... и глобус предстанет пред тобой в другом свете...

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Имя: Гость
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