26.07.2018 | 09:22

В среду, 25 июля, в региональном правительстве рассмотрели вопрос о вечернем оформлении центральной части Пензы.

Предложения об установке наружного освещения касались конкретных объектов: художественного училища, мясного пассажа, гостиного двора, а также областной библиотеки имени Лермонтова на проспекте Строителей.

Кроме того, были представлены варианты подсветки Спасского кафедрального собора и колокольни с учетом возможности разных стилей освещения фасадов - от заливного света до комбинированной подсветки с акцентами на отдельных компонентах сооружения, создающими контрасты и дополнительный визуальный объем.

«Надо, чтобы Пенза выглядела красивой и современной не только днем, но и в темное время суток. Подсветка фасадов является важнейшим компонентом внешнего облика города, требует профессионального подхода», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он поручил разработать варианты оформления основных городских объектов в центре Пензы и представить эти предложения собственникам зданий.

Также, по мнению главы региона, необходимо начать работу над проектом наружного освещения Спасского кафедрального собора, сообщили в пресс-службе областного правительства.