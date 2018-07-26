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Общество | В Пензе хотят подсветить Спасский собор и художественное училище

26.07.2018|09:22
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В среду, 25 июля, в региональном правительстве рассмотрели вопрос о вечернем оформлении центральной части Пензы.

Предложения об установке наружного освещения касались конкретных объектов: художественного училища, мясного пассажа, гостиного двора, а также областной библиотеки имени Лермонтова на проспекте Строителей.

Кроме того, были представлены варианты подсветки Спасского кафедрального собора и колокольни с учетом возможности разных стилей освещения фасадов - от заливного света до комбинированной подсветки с акцентами на отдельных компонентах сооружения, создающими контрасты и дополнительный визуальный объем.

«Надо, чтобы Пенза выглядела красивой и современной не только днем, но и в темное время суток. Подсветка фасадов является важнейшим компонентом внешнего облика города, требует профессионального подхода», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Он поручил разработать варианты оформления основных городских объектов в центре Пензы и представить эти предложения собственникам зданий.

Также, по мнению главы региона, необходимо начать работу над проектом наружного освещения Спасского кафедрального собора, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Гость|26.07.2018 09:46|

Лучше собор подсветить, чем загрязнением рек заниматься

Гость|26.07.2018 09:51|

Собор то понятно, подсвечивать нужно,

чтоб эээ истинно верующие крестились,

а не истинно верующие не забывали где живут.

А остальные объекты зачем? Как в анекдоте про прапорщика и тачку полную г....

Имя: Гость
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