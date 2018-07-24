Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 июл 2018|18:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.53  |  $  62.92

Общество | Пензенских водителей будут призывать к аккуратности устрашающими баннерами

24.07.2018|16:33
Печать

Во вторник, 24 июля, губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференции провел совещание с главами районов Пензенской области. Первым вопросом стал анализ причин большого числа ДТП в регионе, в том числе на трассе М5 «Урал», и выработка мер, направленных на изменение ситуации.

«Дороги отремонтировали в большинстве своем, и водители стали превышать скоростной режим. Гибнут люди. Водители превышают скорость несмотря на то, что в машине сидят супруга, родители и дети. Так больше продолжаться не может», - заявил губернатор.

Снижения числа трагедий, по мнению главы региона, можно добиться только системной работой, в которую должны включиться все.

«Недавно погибли наши коллеги из Земетчинского района, которые стояли, пропускали встречный транспорт - и все равно их большегруз настиг, и они погибли. Это были молодые люди... В Городищенском районе погибла семья...» - напомнил несколько трагедий Иван Белозерцев.

Глава региона поинтересовался у заместителя начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Александра Першина, какие меры за последнее время были приняты его ведомством для улучшения ситуации.

«Появились дополнительные объекты фото- и видеофиксации? Увеличилось число баннеров, напоминающих, сколько людей здесь погибло, в том числе детей? Которые отрезвляли бы некоторых водителей, и те не неслись бы со скоростью 160-170 км/час? Может, машины исковерканные от Спасска до Кузнецка вдоль трассы М5 поставить? Огромные деньги выделяет государство на федеральные трассы. Что дополнительно появилось?» - потребовал отчета Иван Белозерцев.

Ответ Александра Першина о том, что за год на девяти участках трассы установили несколько щитов, его не устроил.

«Меня возмущает, вы же были замначальника ГИБДД области, вы эту тему знаете, что такое 10-12 на этих участках? Там нужно через каждый метр ставить! Кричащие! «Если ты тупой, хочешь на тот свет, прибавь скорость!» Надо посмотреть опыт других регионов», - заявил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, дополнительные щиты нужно ставить через каждые пять километров и делать это за счет дорожных организаций, включая конструкции в смету.

«Мы должны бороться за финансирование и делать отбойники, у нас их нет, а трасса узкая. Давайте хотя бы баннеры, камеры и обманки устанавливать. Я готов из бюджета выделять средства на видеокамеры, квитанции, конверты. Сейчас выделяем 200 с лишним миллионов и готовы больше, лишь бы сохранить жизнь людей», - подчеркнул глава региона.

В завершение темы Иван Белозерцев отметил, что муляжи и настоящие камеры на дорогах нужно ставить вперемешку через каждый километр: только так можно заставить водителей снизить скорость.

0
0
0
0
Гость|24.07.2018 17:11|

penzainform.ru писал(a):

Которые отрезвляли бы некоторых водителей, и те не неслись бы со скоростью 160-170 км/час?
Водителей отрезвит если ГИБДД выйдет из кабинетов и начнет работать, когда будет выписывать штрафы за все что предусматривает КОАП, когда будут прав лишать. А плакатики не помогут, их на скорости 160-170 км/час никто не читает.

Гость|24.07.2018 17:12|

Дожили, губернатор говорит ГИБДД что надо сделать. Почему не наоборот? Это не в компетенции губернатора анализировать проблемы в дорожном движении и предлагать решения. ГИБДД совсем обленились.

Гость|24.07.2018 17:26|

электронные чипы нужно устанавливать в автомобильные гос номера и устанавливать вдоль автотрассы считыватели скоростного режима на участках где постоянно происходят аварии и там где регистрируеться превышение скоростного режима

вот и решение всех авто проблем

кстати такая практика уже применяется есть практические примеры

кроме того следует расширять дорожное полотно на аварийных участках

на автотрассе в с. Подгорном когда начнут расширять автотрассу делайте несколько полос.

там если подсчитать сколько автомобилей в овраги уехало за последние 10-20-30 лет

Гость|24.07.2018 17:29|

а кто контролирует тех кто играет в догонялки

по ночам в Арбеково на автотрассах ревут глушаки

Гость|24.07.2018 17:45|

для ГИБДД если это незапрещено нормативно-правовыми актами отлично былобы закупить 5-7 БПЛа

с оптикой для ночного и дневного видения Нд 1080 и и фиксировать все нарушения ПДД и запустить их на круглосуточное дежурство автотрассы всей М-5 на территории Пензенской области

все нарушения сразу прекратяться

Гость|24.07.2018 17:57|

Первым делом надо разогнать всех сотрудников ГИБДД и набрать туда нормальных людей.

Гость|24.07.2018 18:09|

Клоун...при ссср страну строили, а эти идиоты её разрушают и устрашают.

Гость|24.07.2018 18:11|

Дороги сначала сделаете....

Гость|24.07.2018 18:17|

Гость писал(a):

Клоун...при ссср страну строили, а эти идиоты её разрушают и устрашают.
Клоун, при СССР страну разрушали, а сейчас делать только начали

Гость|24.07.2018 18:18|

только огромное количество камер поставит на место наглецов!

Почему нет стационарных камер ни на трассе, ни в городе?

Гость|24.07.2018 18:25|

Если водители на скорости 100км/ч будут отвлекаться, пытаясь прочитать то, что написано на устрашающих баннерах аварий будет только больше.

Гость|24.07.2018 18:27|

Зато сколько щитов про не сорите. "Как же так, дорогие дорожники?"

Гость|24.07.2018 18:27|

Нужно сажать на реальные сроки пьянь за рулем, за повторное попадание на этом деле. Исправработы никого не пугают, пьянь вообще ничего не боится и куражится. А от них много беды. Но у нас самый гуманный суд.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!