24.07.2018 | 16:33

Во вторник, 24 июля, губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференции провел совещание с главами районов Пензенской области. Первым вопросом стал анализ причин большого числа ДТП в регионе, в том числе на трассе М5 «Урал», и выработка мер, направленных на изменение ситуации.

«Дороги отремонтировали в большинстве своем, и водители стали превышать скоростной режим. Гибнут люди. Водители превышают скорость несмотря на то, что в машине сидят супруга, родители и дети. Так больше продолжаться не может», - заявил губернатор.

Снижения числа трагедий, по мнению главы региона, можно добиться только системной работой, в которую должны включиться все.

«Недавно погибли наши коллеги из Земетчинского района, которые стояли, пропускали встречный транспорт - и все равно их большегруз настиг, и они погибли. Это были молодые люди... В Городищенском районе погибла семья...» - напомнил несколько трагедий Иван Белозерцев.

Глава региона поинтересовался у заместителя начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Александра Першина, какие меры за последнее время были приняты его ведомством для улучшения ситуации.

«Появились дополнительные объекты фото- и видеофиксации? Увеличилось число баннеров, напоминающих, сколько людей здесь погибло, в том числе детей? Которые отрезвляли бы некоторых водителей, и те не неслись бы со скоростью 160-170 км/час? Может, машины исковерканные от Спасска до Кузнецка вдоль трассы М5 поставить? Огромные деньги выделяет государство на федеральные трассы. Что дополнительно появилось?» - потребовал отчета Иван Белозерцев.

Ответ Александра Першина о том, что за год на девяти участках трассы установили несколько щитов, его не устроил.

«Меня возмущает, вы же были замначальника ГИБДД области, вы эту тему знаете, что такое 10-12 на этих участках? Там нужно через каждый метр ставить! Кричащие! «Если ты тупой, хочешь на тот свет, прибавь скорость!» Надо посмотреть опыт других регионов», - заявил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, дополнительные щиты нужно ставить через каждые пять километров и делать это за счет дорожных организаций, включая конструкции в смету.

«Мы должны бороться за финансирование и делать отбойники, у нас их нет, а трасса узкая. Давайте хотя бы баннеры, камеры и обманки устанавливать. Я готов из бюджета выделять средства на видеокамеры, квитанции, конверты. Сейчас выделяем 200 с лишним миллионов и готовы больше, лишь бы сохранить жизнь людей», - подчеркнул глава региона.

В завершение темы Иван Белозерцев отметил, что муляжи и настоящие камеры на дорогах нужно ставить вперемешку через каждый километр: только так можно заставить водителей снизить скорость.