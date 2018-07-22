22.07.2018 | 10:34

В Пензе неизвестные испортили чехлы в форме футбольных мячей, которыми перед стартом чемпионата мира украсили антитаранные шары на улице Московской в точках пересечения с Горького и Бакунина.

«Несмотря на то, что большинство пензенцев живут созиданием и гордостью за свой город, поддерживают его благоустройство, находятся и такие люди, которые своими поступками разрушают и наносят вред тому, чем другие дорожат», - заявил глава администрации Виктор Кувайцев, побывавший в центре города в воскресенье, 22 июля.

Мэр отметил, что у нарушителей, скорее всего, имелись свидетели, которые должны были пресечь их действия.

«Хулиганов нужно сразу призывать к порядку, делать им замечания», - подчеркнул градоначальник, поручив установить личности злоумышленников.

Антитаранные шары оформили к чемпионату мира за две недели до старта соревнований, однако в первозданном виде чехлы из кожзаменителя не продержались и десяти дней: на портале ИА «ПензаИнформ» была размещена фотография шара в районе Фонтанной площади с испорченной тканью, но тогда его удалось привести в порядок.

«Учитывая масштаб новых повреждений, вероятно, вернуть первоначальный вид части из них (чехлов – Прим. ред.) будет невозможно», - сообщили в пресс-службе мэрии.