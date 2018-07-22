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Общество | В Пензе неизвестные снова повредили чехлы на антитаранных шарах

22.07.2018|10:34
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В Пензе неизвестные испортили чехлы в форме футбольных мячей, которыми перед стартом чемпионата мира украсили антитаранные шары на улице Московской в точках пересечения с Горького и Бакунина.

«Несмотря на то, что большинство пензенцев живут созиданием и гордостью за свой город, поддерживают его благоустройство, находятся и такие люди, которые своими поступками разрушают и наносят вред тому, чем другие дорожат», - заявил глава администрации Виктор Кувайцев, побывавший в центре города в воскресенье, 22 июля.

Мэр отметил, что у нарушителей, скорее всего, имелись свидетели, которые должны были пресечь их действия.

«Хулиганов нужно сразу призывать к порядку, делать им замечания», - подчеркнул градоначальник, поручив установить личности злоумышленников.

Антитаранные шары оформили к чемпионату мира за две недели до старта соревнований, однако в первозданном виде чехлы из кожзаменителя не продержались и десяти дней: на портале ИА «ПензаИнформ» была размещена фотография шара в районе Фонтанной площади с испорченной тканью, но тогда его удалось привести в порядок.

«Учитывая масштаб новых повреждений, вероятно, вернуть первоначальный вид части из них (чехлов – Прим. ред.) будет невозможно», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|22.07.2018 10:47|

Неужели там нет камер? Одного дебилка поймать и пусть все оплатит!

Гость|22.07.2018 10:53|

Зачем надо было делать это убожество когда у города проблем хватает, деньги из бюджета на ветер, кто играет в футбол тот пусть на стадион идет играть, скоро отопительный сезон трубы будут штопать а тут деньги взяли да на чихлы пустили для дебильных шариков.

Гость|22.07.2018 10:54|

Пора снимать, ЧМ закончился.

Гость|22.07.2018 10:55|

Гость писал(a):

когда у города проблем хватает, деньги из
Глупышка. Деньги под эти дела - Москва даёт.

Гость|22.07.2018 10:57|

Уроды, чтобы у них руки отсохли!

Гость|22.07.2018 11:06|

Сделаешь замечание и получишь миндюлей, лучше мимо пройти и промолчать,не искать на жопу приключений, пусть лучше на бетоне отрываются

Гость|22.07.2018 11:09|

Во-во, фигурист в Казахстане подошел уже...

Гость|22.07.2018 11:12|

Ещё бы на эти шары презервативы одели, или попы свечек наставили или шахматисты шахматные фигуры налепили. У всего есть свое место и предназначение.

Гость|22.07.2018 11:15|

Несмотря на то, что большинство пензенцев живут созиданием и гордостью за свой город, поддерживают его благоустройство, 

Хватит врать хватит лживых слов . Это совсем не так . Это вам просто так хочется с пеной у рта кричать . На самом деле всё по другому . Нам ничего не нужно .

Гость|22.07.2018 11:16|

Гость писал(a):

У всего есть свое место и предназначение.
и время, мундиаль, прости господи, кончился.

Гость|22.07.2018 11:18|

Идиоты снова обкомментировались. Пискуны.

Гость|22.07.2018 11:19|

Гость|22.07.2018 11:18|

Идиоты снова обкомментировались. Пискуны.

Обуй свой рот .

Гость|22.07.2018 11:20|

Гость писал(a):

Одного дебилка поймать и пусть все оплатит!
Дурачок, всё уже оплачено из кармана глупых граждан.

Гость|22.07.2018 11:21|

Гость писал(a):

Дурачок, всё уже оплачено из кармана глупых граждан.
Дважды оплачено - лучше.

Гость|22.07.2018 11:34|

Вот многие не понимают , а ведь вандалы страшнее грабителей . По моему мнению их надо перемалывать в муку и вносить в обеднённые почвы . Это самая пидарасная группа тварей .

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Имя: Гость
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