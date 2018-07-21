21.07.2018 | 12:52

В субботу, 21 июля, сотрудники администрации Ленинского района, городских управлений и подведомственных им учреждений, казенных и унитарных предприятий вышли на работы по очистке поверхности реки Суры от мусора.

«В связи с понижением уровня воды в реке, связанным с ремонтными работами сезонного характера, мы планировали привести территорию, прилегающую к набережной, в хорошее санитарное состояние, убрать весь копившийся годами мусор.

Но сегодня, к сожалению, уровень воды поднялся, поэтому мы обязательно осуществим задуманное в другой день, вероятнее всего, в следующую субботу, а пока уберем все, что находится на поверхности», - пояснил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Во вторник, 24 июля, администрация Железнодорожного района организует очистку противоположной стороны реки.

Накануне губернатор Иван Белозерцев написал в личном микроблоге, что фронт работ, связанных с очисткой русла Суры, очень большой. «Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - уточнил он.