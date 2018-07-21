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Общество | В Пензе поверхность реки Суры очистили от мусора

21.07.2018|12:52
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В субботу, 21 июля, сотрудники администрации Ленинского района, городских управлений и подведомственных им учреждений, казенных и унитарных предприятий вышли на работы по очистке поверхности реки Суры от мусора.

«В связи с понижением уровня воды в реке, связанным с ремонтными работами сезонного характера, мы планировали привести территорию, прилегающую к набережной, в хорошее санитарное состояние, убрать весь копившийся годами мусор.

Но сегодня, к сожалению, уровень воды поднялся, поэтому мы обязательно осуществим задуманное в другой день, вероятнее всего, в следующую субботу, а пока уберем все, что находится на поверхности», - пояснил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Во вторник, 24 июля, администрация Железнодорожного района организует очистку противоположной стороны реки.

Накануне губернатор Иван Белозерцев написал в личном микроблоге, что фронт работ, связанных с очисткой русла Суры, очень большой. «Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - уточнил он.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|21.07.2018 13:22|

А когда будут углубляться, убирать поросль и приводить все остальное в порядок? Особенно ту сторону?

Гость|21.07.2018 13:24|

Почему не закрашивают срам в виде убогих, наскальных рисунков и рекламы на той стороне реки ??? Почему та сторона выглядит как свалка у сточной канавы?

Гость|21.07.2018 13:32|

Почему на реке плавсредство без бортового номера?

Гость|21.07.2018 13:36|

Все это действие совершенно бесполезно! Вся гадость приплывет и вновь там осядет. Деньги в воздух. Загнали ребят в воду траву собирать, сомневаюсь что они из администрации.

Гость|21.07.2018 14:30|

Заебли в выходные дёргать уже

Дмитрий Н. Мотовилов|21.07.2018 14:33|

Это абсурд. Нельзя войти в ту же реку два раза.

Имя: Гость
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