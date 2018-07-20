20.07.2018 | 11:43

В Пензе продолжат очистку русла Суры. Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - написал он.

Земснаряд приступил к размытию донных отложений в районе стелы «Росток», чтобы углубить русло реки.

В настоящий момент идет конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься реконструкцией набережной Суры. Муниципальный контракт предусматривает завершение обустройства склона с оборудованием лестничных маршей около «Ростка» и организацию освещения обеих прогулочных зон.

Заявка поступила только от одной компании - «Техстрой», она же работает на площади Ленина.