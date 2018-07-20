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Общество | В Пензе планируют продолжить работы по очистке русла Суры

20.07.2018|11:43
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В Пензе продолжат очистку русла Суры. Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - написал он.

Земснаряд приступил к размытию донных отложений в районе стелы «Росток», чтобы углубить русло реки.

В настоящий момент идет конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься реконструкцией набережной Суры. Муниципальный контракт предусматривает завершение обустройства склона с оборудованием лестничных маршей около «Ростка» и организацию освещения обеих прогулочных зон.

Заявка поступила только от одной компании - «Техстрой», она же работает на площади Ленина.

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Гость|20.07.2018 12:01|

Сусла Руры? Круто.

Гость|20.07.2018 12:07|

Ну правильно, на халяву то что не продолжить. Земснаряд предоставил Термодом. Может и строительство набережной Термодому отдать? Они у себя построили и быстро и красиво, не то что у Ростка.

Гость|20.07.2018 12:48|

Вздор...никакой очистки русла реки нет, просто у Ростка идёт переброс грязи от берега на средину реки

Гость|20.07.2018 13:32|

Это не очистка русла, это очистка бюджета и отмывка.

Когда углубляют русло, то ил и песок со дна откачивают либо на берег, либо на баржу. Ничего этого там нет

Гость|20.07.2018 13:35|

Гость писал(a):

Это не очистка русла, это очистка бюджета и отмывка.

Когда углубляют русло, то ил и песок со дна откачивают либо на берег, либо на баржу. Ничего этого там нет

Вы дурачок?

Никогда там песок не изымали. Всегда перекидывали в сторону. То есть углубляли фарватер и подходы к пристани. Всё.

Гость|20.07.2018 13:40|

Заехал,мог и пройти посмотреть повнимательней,если со зрением совсем плохо,могу помочь фотографиями это бардака.Какой изначальный объём,если сейчас уровень воды упал и вдоль всей набережной торчат покрышки и различный мусор,а когда то в советское время туда могли подходить и 222 ,и Т-101 ПМ с их осадкой 0,6 м.,а теперь там болото.

Гость|20.07.2018 13:44|

Гость писал(a):

,а когда то в советское время туда могли подходить и 222
Сам же написал:

Гость писал(a):

если сейчас уровень воды упал и вдоль всей набережной торчат

А я тебе подскажу, почему упал. Идёт реконструкция плотины ТЭЦ-1. Воду спустили.

Гость|20.07.2018 13:45|

Мало ли что вы видите воочию,на бумагах все тип-топ. И или вывезен,и покрышки собраны и форватер углубление. Ну что вы в самом деле как дети. Под водой хрен что проверишь,а если и обнаружит что то проверка,всегда можно списать на сложность производимых работ.

Гость|20.07.2018 13:47|

Гость писал(a):

А я тебе подскажу, почему упал. Идёт реконструкция плотины ТЭЦ-1. Воду спустили.
Тебе писали не про то почему уровень упал, а про то что в связи с его падением, стало видно, что дно все захламлено, а говорят что уже все очищено.

Гость|20.07.2018 13:50|

Гость писал(a):

А я тебе подскажу, почему упал. Идёт реконструкция плотины ТЭЦ-1. Воду спустили.
Знаю,но года с 85-86 там не чистят,и сейчас там при норм. уровне 30-50 см.,по сути мель вдоль всей набережной,особенно мелко от подвесного до Ростка.,только Зарница могла бы туда подойти,носом.

Гость|20.07.2018 13:51|

Так отмывают деньги .

Гость|20.07.2018 13:57|

penzainform.ru писал(a):

Земснаряд приступил к размытию донных отложений в районе стелы «Росток», чтобы углубить русло реки.
Там не размывать надо,а делать площадку,прокладывать трубы и откачивать на площадку иловые отложения ,а потом их вывозить.Именно так в советское время и чистили реку.

Гость|20.07.2018 14:05|

Земснарядом у нас получается нынче называют -ОТМЫВ.

А донными отложениями- БАБЛО ,в БЕЗДОННЫЕ КАРМАНЫ.

БЕЗДНА короче.

Гость|20.07.2018 14:18|

Гость писал(a):

БЕЗДОННЫЕ КАРМАНЫ.

БЕЗДНА короче.

А если длиннее?

Гость|20.07.2018 14:24|

Гость писал(a):

,а потом их вывозить.Именно так в советское время и чистили реку.
Не-а. Только перекидывали в русле.

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