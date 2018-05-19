19.05.2018 | 10:14

Жители Пензы все-таки смогут летать на самолетах АК «Саратовские авиалинии». Ранее сообщалось, что перевозчик может прекратить свою деятельность уже 31 мая из-за наложения Росавиацией ограничений сертификата эксплуатанта.

По новой информации, размещенной на официальном сайте компании, реализация билетов по внутренним направлениям возобновилась.

«Продажа осуществляется обычным порядком как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов», - говорится в сообщении.

При этом перевозчик на 50% сократил чартерную программу международных полетов. Данная мера будет действовать с 1 по 30 июня.

Однако на сайте пензенского аэропорта расписание рейсов «Саратовских авиалиний» пока не появилось.