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Общество | Пензенцы смогут воспользоваться услугами «Саратовских авиалиний»

19.05.2018|10:14
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Жители Пензы все-таки смогут летать на самолетах АК «Саратовские авиалинии». Ранее сообщалось, что перевозчик может прекратить свою деятельность уже 31 мая из-за наложения Росавиацией ограничений сертификата эксплуатанта.

По новой информации, размещенной на официальном сайте компании, реализация билетов по внутренним направлениям возобновилась.

«Продажа осуществляется обычным порядком как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов», - говорится в сообщении.

При этом перевозчик на 50% сократил чартерную программу международных полетов. Данная мера будет действовать с 1 по 30 июня.

Однако на сайте пензенского аэропорта расписание рейсов «Саратовских авиалиний» пока не появилось.

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Гость|19.05.2018 10:34|

penzainform.ru писал(a):

реализация билетов по внутренним направлениям возобновилась.
Прямо как продажа квартир на Чистых прудах.

Гость|19.05.2018 10:50|

На сайте авиакомпании тоже невозможно купить. Что за лажа кругом?

Имя: Гость
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