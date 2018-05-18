Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|15:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+15oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.18  |  $  61.94

Общество | Самолеты «Саратовских авиалиний» не полетят из Пензы на юг

18.05.2018|12:47
Печать

Пензенцы не смогут отправиться на юг самолетами компании «Саратовские авиалинии». Это связано с возможным прекращением деятельности перевозчика уже 31 мая.

На официальном сайте компании сообщается, что в четверг, 17 мая, было получено письмо от начальника Управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке реализации билетов с 30 мая.

«Руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1 200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», - говорится на сайте компании.

Добраться из Пензы до Симферополя и Сочи и обратно без пересадок можно, воспользовавшись услугами компании «Ижавиа».

«По поводу возврата купленных билетов на АК «Саратовские авиалинии» обращаться в кассы по месту их приобретения», - сообщили на сайте пензенского аэропорта.

Ранее компания «Саратовские авиалинии» анонсировала полеты в южном направлении, несмотря на отмену части рейсов между Пензой и Москвой после крушения самолета Ан-148, совершавшего перелет из Москвы в Орск.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 13:14|

В стране бардак.О чем Росавиация думала раньше,а теперь курорный сезон и взяла и запретила.Чихали на народ.

Гость|18.05.2018 13:35|

В летний период планировалось 3 рейса на Симферополь. ИЖАвия предоставит эти 3 рейса? Люди не смогут полететь чисто физически так как у ИЖАвия только один рейс в неделю.

Гость|18.05.2018 13:36|

Где четкий ответ от пензенского аэропорта? Все мы с ними не работаем, самолетов не будет, кто купил приходите вернем деньги.

Гость|18.05.2018 13:37|

а на север тоже не полетят )

Гость|18.05.2018 13:38|

А вроде „Саравиа“ в „Иволгу“ переименовывается?

Гость|18.05.2018 13:50|

Иволгу тоже вспомнили и тоже запретили.

Гость|18.05.2018 13:53|

билеты продавили до позавчерашнего дня, что прям не догадывались, что прикроют????????

Гость|18.05.2018 13:58|

В кассе деньги за билеты не возвращают! Не знают что делать

Гость|18.05.2018 14:02|

а ничего , что на иж авиа уже билетов нет на все лето

Гость|18.05.2018 14:09|

Надо свои самолёты закупать. БуртасАвиа, СурАвия, ПенАвия, Авиа58... РамзайАвиа. Тогда летать будем хоть на луну.

Гость|18.05.2018 14:22|

Езжайте поездом. Всегда езжу не юг в купе. Кондиционер, пивка возьмешь, поспишь. Едешь, гядишь в окно, вагон покачивается, думаешь обо всём... А самолет что - летишь в темноте, крылья трясутся, того и гляди упадешь.

Гость|18.05.2018 14:52|

вот в весь хваленый пензенский план перевозки горожан в крымнаш накрылся

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 