18.05.2018 | 12:47

Пензенцы не смогут отправиться на юг самолетами компании «Саратовские авиалинии». Это связано с возможным прекращением деятельности перевозчика уже 31 мая.

На официальном сайте компании сообщается, что в четверг, 17 мая, было получено письмо от начальника Управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке реализации билетов с 30 мая.

«Руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1 200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», - говорится на сайте компании.

Добраться из Пензы до Симферополя и Сочи и обратно без пересадок можно, воспользовавшись услугами компании «Ижавиа».

«По поводу возврата купленных билетов на АК «Саратовские авиалинии» обращаться в кассы по месту их приобретения», - сообщили на сайте пензенского аэропорта.

Ранее компания «Саратовские авиалинии» анонсировала полеты в южном направлении, несмотря на отмену части рейсов между Пензой и Москвой после крушения самолета Ан-148, совершавшего перелет из Москвы в Орск.