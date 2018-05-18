18.05.2018 | 17:01

В пятницу, 18 мая, должностные лица Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обнаружили санкционные продукты на оптово-розничном рынке «Оптторг «Северный» в Пензе.

В ходе осмотра они нашли 13 ящиков со свежими грушами из Польши. Общий вес продукции составил 170,2 килограмма.

На продукцию не было документов, которые подтверждали бы законность ее нахождения на территории России. В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по связям с общественностью Лариса Якушкина.

14 мая сообщалось, что в крематории в Заречном сожгли 4,422 кг немецкого сыра Dorblu.