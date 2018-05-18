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Общество | В Чемодановке уничтожили более 170 килограммов польских груш

18.05.2018|17:01
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В пятницу, 18 мая, должностные лица Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обнаружили санкционные продукты на оптово-розничном рынке «Оптторг «Северный» в Пензе.

В ходе осмотра они нашли 13 ящиков со свежими грушами из Польши. Общий вес продукции составил 170,2 килограмма.

На продукцию не было документов, которые подтверждали бы законность ее нахождения на территории России. В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по связям с общественностью Лариса Якушкина.

14 мая сообщалось, что в крематории в Заречном сожгли 4,422 кг немецкого сыра Dorblu.

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Гость|18.05.2018 17:25|

penzainform.ru писал(a):

На продукцию не было документов
Как же тогда определили, что они из Польши?

Гость|18.05.2018 17:27|

Веяло от них чем-то шляхетским..

Гость|18.05.2018 17:29|

Так их этих пшеков, пусть боятся))

Гость|18.05.2018 17:31|

Дружбан намедни был во Франции, купил там в местной пятёрке сыр ихний. Вчера дегустировали под сухое. Снаружи корочка, внутри нечто похожее на нежный творог, а между корочкой и творогом плавленый сыр. Все это по консистенции нежно перетекает друг в друга и , Матерь Божья, до чего это вкусно!!! Как они так делают подлецы? Я никогда такой вкусноты не ел и почему нас этого лишают. Рыдаю в голос и коплю на поездку в Париж.

Гость|18.05.2018 17:36|

А кто у нас директор Россельхознадзора?Подозреваю,что бандеровец.Они тоже поляков люто ненавидели.

Гость|18.05.2018 17:41|

Гость писал(a):

Рыдаю в голос и коплю на поездку в Париж.
Париж тебя примет, высосет как тот сыр и выплюнет кости назад в Россию.

Гость|18.05.2018 17:42|

Гость писал(a):

Как они так делают подлецы?
просто они туда пальмовое масло не добавляют))

Гость|18.05.2018 17:44|

Лучше бы бездомным отдали, показуха

Гость|18.05.2018 17:46|

..." в крематории сожгли 4 кг сыра"..

и прах покойного развеяли над Сурой

Гость|18.05.2018 17:47|

А может надо было кого-нибудь накормить? Да хоть тех же зверей в зоопарке. И им хорошо и продукт уничтожен. Чё, мозгов не хватает поступать рационально?

Гость|18.05.2018 17:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Рыдаю в голос и коплю на поездку в Париж.
Париж тебя примет, высосет как тот сыр и выплюнет кости назад в Россию.
Как выплюнет? Я тоже на майские в Ницце отдыхала. Боже! Как все вкусно! Море ......

Гость|18.05.2018 17:51|

Гость писал(a):

Снаружи корочка, внутри нечто похожее на нежный творог, а между корочкой и творогом плавленый сыр.
Это вы непропечённый сырный пирог жрали. Всё нормально, у нас тоже такая хрень получилась, когда духовка сломалась.

А ещё есть такая штука в аэропорту - санитарный контроль называется. В трусах что ли твой дружбан этот сыр провёз? Может оттуда и "нежный творог"?

Гость|18.05.2018 17:51|

Раша - страна понтов...какие мы великие, хорошие продукты уничтожаем. И это где более 20 млн. живут за чертой бедности...

Гость|18.05.2018 17:53|

Зачем вводить запрет на то чего у нас дефицит зимой и на что большой спрос? Что эти груши кому то составляют конкуренцию?

Гость|18.05.2018 17:54|

Гость писал(a):

Боже! Как все вкусно! Море ......
Морскую воду вы зря пили - туда какают и писиют. А ещё почки от солёной воды отказать могут. Но это вам не в пензенской кашавке ныряючи воду хлебать - морская заграничная - это ж такая экзотика. Надобно хлебать полным ротом за такие бабки-то.

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Имя: Гость
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