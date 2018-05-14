14.05.2018 | 10:40

В Пензе зафиксировали реализацию санкционных продуктов на оптово-розничных рынках города. Проверки провели сотрудники управления Россельхознадзора совместно со специалистами Пензенской транспортной прокуратуры и Пензенского поста Саратовской таможни 10 мая.

В одной из торговых точек они нашли 3,222 кг запрещенного к ввозу на территорию России сыра Dorblu, в другой - 1,2 кг этого немецкого сыра.

«Составлены акты изъятия и уничтожения запрещенной к ввозу продукции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

Санкционную продукцию весом 4,422 кг сожгли в крематории в Заречном.

В конце апреля там уничтожили 3,720 кг сыра Dorblu и 0,5 кг сыра Brie.