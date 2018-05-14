В Пензе зафиксировали реализацию санкционных продуктов на оптово-розничных рынках города. Проверки провели сотрудники управления Россельхознадзора совместно со специалистами Пензенской транспортной прокуратуры и Пензенского поста Саратовской таможни 10 мая.
В одной из торговых точек они нашли 3,222 кг запрещенного к ввозу на территорию России сыра Dorblu, в другой - 1,2 кг этого немецкого сыра.
«Составлены акты изъятия и уничтожения запрещенной к ввозу продукции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.
Санкционную продукцию весом 4,422 кг сожгли в крематории в Заречном.
В конце апреля там уничтожили 3,720 кг сыра Dorblu и 0,5 кг сыра Brie.
penzainform.ru писал(a):чеж бомжам то не отдали ? или все-таки сами сожрали, а по бумагам как бы сожгли ?