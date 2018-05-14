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Общество | В Пензе изъяли почти 4,5 кг санкционного сыра из Германии

14.05.2018|10:40
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В Пензе зафиксировали реализацию санкционных продуктов на оптово-розничных рынках города. Проверки провели сотрудники управления Россельхознадзора совместно со специалистами Пензенской транспортной прокуратуры и Пензенского поста Саратовской таможни 10 мая.

В одной из торговых точек они нашли 3,222 кг запрещенного к ввозу на территорию России сыра Dorblu, в другой - 1,2 кг этого немецкого сыра.

«Составлены акты изъятия и уничтожения запрещенной к ввозу продукции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

Санкционную продукцию весом 4,422 кг сожгли в крематории в Заречном.

В конце апреля там уничтожили 3,720 кг сыра Dorblu и 0,5 кг сыра Brie.

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Гость|14.05.2018 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Санкционную продукцию весом 4,422 кг сожгли в крематории в Заречном.
чеж бомжам то не отдали ? или все-таки сами сожрали, а по бумагам как бы сожгли ?

Гость|14.05.2018 10:58|

Гость писал(a):

чеж бомжам то не отдали ? или все-таки сами сожрали, а по бумагам как бы сожгли ?
...его в Мордовию отправили работникам Управления Россельхознадзора

Гость|14.05.2018 11:19|

С маслосырбазы и мясокомбината на себе за раз больше вытаскивали. Рассмешили между ног,она и так смешная.

Гость|14.05.2018 11:31|

Изъяли и съели?

Гость|14.05.2018 11:45|

Ну какой немецкий сыр? Не смешите. Откуда он попадёт то в Пензу. Вокруг одно г..о продаётся, этот немецкий сыр будешь искать и днём с огнём не найдешь. Какой нибудь обыкновенный мордовский сыр с кривой этикеткой.

Гость|14.05.2018 12:18|

Правильное дело! Ударим санкциями по загнивающему Западу! УРА!

Гость|14.05.2018 13:04|

"В Германии, в Германии в далекой стороне..."

Гость|14.05.2018 13:12|

Лучше бы отдали Квадратьеву, а он бы Мотовилова подкормил.

Глядишь, и заполучил бы экскурсовода задарма.

Гость|14.05.2018 14:10|

Дайте мне. Я уничтожу качественно и бесплатно!

Гость|14.05.2018 14:46|

Гость писал(a):

Дайте мне. Я уничтожу качественно и бесплатно!
не волнуйся, они его уничтожили по твоему методу

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