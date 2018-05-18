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Общество | 23 мая Олимпийскую аллею закроют для обработки от клещей

18.05.2018|16:10
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В среду, 23 мая, Олимпийскую аллею закроют для посетителей на время акарицидной обработки.

Лесопарковую зону будут опрыскивать от клещей в промежутке с 1:00 до 12:00. Обработка будет проводиться сертифицированными средствами.

«23 мая после 12:00 граждане смогут посещать аллею без опасений», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В Заречном в связи с высокой опасностью заражения иксодовым клещевым боррелиозом центральный парк культуры и отдыха начали опрыскивать от членистоногих 10 мая.

С начала сезона в медицинские учреждения Пензенской области обратилось 239 пострадавших от укусов клещей, 76 из них – дети. По состоянию на четверг, 17 мая, специалисты обследовали 164 насекомых на наличие иксодового клещевого боррелиоза. Девять из них оказались заражены.

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