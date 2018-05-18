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Общество | В Пензенской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 239 человек

18.05.2018|10:10
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С начала сезона в медицинские учреждения Пензенской области обратилось 239 пострадавших от укусов клещей, 76 из них – дети. По состоянию на четверг, 17 мая, специалисты обследовали 164 насекомых на наличие иксодового клещевого боррелиоза. Девять из них оказались заражены.

Всего в I квартале ИКБ диагностировали четырем людям, все они заразились еще в 2017 году.

Ежедневный мониторинг нападений этих насекомых и инфекций, которые передаются через их укусы, стартовал 12 марта.

«В рамках проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами управления реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Гость|18.05.2018 11:20|

Обработки нет, вот и результат. Пенза один из беднейших городов России.

Гость|18.05.2018 11:31|

Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!его активно на форуме обсуждают, вот--- http://linkto.eu/iforum

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