18.05.2018 | 10:10

С начала сезона в медицинские учреждения Пензенской области обратилось 239 пострадавших от укусов клещей, 76 из них – дети. По состоянию на четверг, 17 мая, специалисты обследовали 164 насекомых на наличие иксодового клещевого боррелиоза. Девять из них оказались заражены.

Всего в I квартале ИКБ диагностировали четырем людям, все они заразились еще в 2017 году.

Ежедневный мониторинг нападений этих насекомых и инфекций, которые передаются через их укусы, стартовал 12 марта.

«В рамках проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами управления реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.