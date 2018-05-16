16.05.2018 | 11:16

В среду, 16 мая, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Пензенской области начали исполнять предписание о приостановлении деятельности торгового центра «Космос-сити», расположенного на проспекте Строителей.

«По представлению прокуратуры Октябрьского района введен запрет на эксплуатацию торгового центра в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. Он будет действовать до вступления в законную силу решения суда», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Уточняется, что в настоящее время владельцам торговых точек, арендующим площади в торговом центре, предоставлен доступ в здание, чтобы они могли забрать вещи. После этого строение будет опечатано.

В ходе проверок аналогичные нарушения были выявлены в ТЦ «Олимп», а также ТЦ «Рембыттехника», ТРЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мой», ТРЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТД «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТРЦ «Берлин», кинотеатре «Современник», ТК «Кагау», ТЦ «Север», ТЦ «Онежский», «Рынок Шуист», ТЦ «Проспект» и iMall.