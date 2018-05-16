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Общество | В Пензе приостановили работу торгового центра «Космос-сити»

16.05.2018|11:16
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В среду, 16 мая, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Пензенской области начали исполнять предписание о приостановлении деятельности торгового центра «Космос-сити», расположенного на проспекте Строителей.

«По представлению прокуратуры Октябрьского района введен запрет на эксплуатацию торгового центра в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. Он будет действовать до вступления в законную силу решения суда», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Уточняется, что в настоящее время владельцам торговых точек, арендующим площади в торговом центре, предоставлен доступ в здание, чтобы они могли забрать вещи. После этого строение будет опечатано.

В ходе проверок аналогичные нарушения были выявлены в ТЦ «Олимп», а также ТЦ «Рембыттехника», ТРЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мой», ТРЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТД «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТРЦ «Берлин», кинотеатре «Современник», ТК «Кагау», ТЦ «Север», ТЦ «Онежский», «Рынок Шуист», ТЦ «Проспект» и iMall.

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Гость|16.05.2018 11:29|

Кто такая в серой юбке,задом соит?

Гость|16.05.2018 11:31|

а почему не закрыты православные храмики? в них нарушений требований пожарной безопасности больше чем в любом торговом центре.

Гость|16.05.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

После этого строение будет опечатано.
Это майская шутка?

Гость|16.05.2018 11:34|

Гость писал(a):

а почему не закрыты православные храмики? в них нарушений требований пожарной безопасности больше чем в любом торговом центре.
И начать с главного храмика по адресу Кирова 24Б

Гость|16.05.2018 11:38|

penzainform.ru писал(a):

В ходе проверок аналогичные нарушения были выявлены в ТЦ «Олимп», а также ТЦ «Рембыттехника», ТРЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мой», ТРЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТД «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТРЦ «Берлин», кинотеатре «Современник», ТК «Кагау», ТЦ «Север», ТЦ «Онежский», «Рынок Шуист», ТЦ «Проспект» и iMall.
Какие аналогичные? Да и потом все эти ТЦ пооткрывали через пару дней с теми же аналогичными нарушениями

Гость|16.05.2018 11:39|

Денег хотят, как заплатит Тоцкий, так и откроется вновь

Гость|16.05.2018 11:43|

Да этот тц по-моему о очень рядом как то стоит с проезжей частью.

Гость|16.05.2018 11:53|

Ну наконец то!

Гость|16.05.2018 12:09|

Давно пора снести часть этого самостроя. Он же незаконный!!!

Гость|16.05.2018 12:10|

"а почему не закрыты православные храмики? в них нарушений требований пожарной безопасности больше чем в любом торговом центре."

Храмик - это святое

Гость|16.05.2018 12:11|

Гость писал(a):

Да этот тц по-моему о очень рядом как то стоит с проезжей частью.
Он с жилым домом стоит очень рядом и дневной свет загораживает. На людей наплевали, так получите. Все вернется.

Гость|16.05.2018 12:11|

Торговый центр на Богданова 7 нужно тоже закрыть

Гость|16.05.2018 12:12|

Если все позакрывать - где люди будут работать?

Гость|16.05.2018 12:13|

Гость писал(a):

Если все позакрывать - где люди будут работать?
А в ТЦ - работают? )))))

Гость|16.05.2018 12:15|

Гость писал(a):

Если все позакрывать - где люди будут работать?
Может, думать начнут, а посмотришь на нищету, семеро по лавкам и она еще с животом.

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Имя: Гость
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