29.12.2017 | 10:41

В четверг, 28 декабря, в Железнодорожном районы Пензы прошел очередной рейд по торговым точкам и предприятиям общепита. Такие мероприятия регулярно проводятся с целью борьбы с нелегальной торговлей алкоголем.

В баре «Дуэт», расположенном на улице Чаадаева, 107в, участники рейда обнаружили продажу спиртного без лицензии на торговлю алкоголем.

«На бармена составлен протокол по статье 14.2 КоАП РФ, продукция изъята на экспертизу. Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В Кузнецке продавец поддельного рома Bacardi Black, по вине которого отравились 14 человек, пятеро из которых скончались, приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.