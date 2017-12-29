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Общество | В баре на улице Чаадаева в Пензе торговали спиртным без лицензии

29.12.2017|10:41
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В четверг, 28 декабря, в Железнодорожном районы Пензы прошел очередной рейд по торговым точкам и предприятиям общепита. Такие мероприятия регулярно проводятся с целью борьбы с нелегальной торговлей алкоголем.

В баре «Дуэт», расположенном на улице Чаадаева, 107в, участники рейда обнаружили продажу спиртного без лицензии на торговлю алкоголем.

«На бармена составлен протокол по статье 14.2 КоАП РФ, продукция изъята на экспертизу. Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В Кузнецке продавец поддельного рома Bacardi Black, по вине которого отравились 14 человек, пятеро из которых скончались, приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Гость|29.12.2017 10:49|

здесь новость про точку на Чаадаева и это понятно, но вот зачем про Кузнецк вспоминать в конце ???

Гость|29.12.2017 10:54|

ЗАКРЫТЬ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ НА 90 ДНЕЙ.ДЕЙСТВУЕТ ЛУЧШЕ ШТРАФОВ. ПРОВЕРЕНО. ПРИЧИНУ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ .

Гость|29.12.2017 11:03|

Гость писал(a):

Гость|29.12.2017 10:49|

здесь новость про точку на Чаадаева и это понятно, но вот зачем про Кузнецк вспоминать в конце ???

... а это сейчас ФиШе4ка всех печатных СМИ стала-отсыл в конце текста сообщения к начальному какому-то событию. Наверное, у американцев позаимствовали или всей видимости так заполняют объем текста...

Гость|29.12.2017 11:20|

Гость писал(a):

а это сейчас ФиШе4ка всех печатных СМИ стала
Да уже много лет, это до наших дремучих журналистов только дошло.

Гость|29.12.2017 11:30|

Так кто ж на палёную водку лицензию выдаёт

Гость|29.12.2017 15:20|

Так а кому лицухи ваще выдают?

Гость|29.12.2017 16:35|

Ахахах! Дуэт еще пашет? Я думал эту шинкарскую тошниловку уже давно закрыли.

Гость|29.12.2017 16:51|

Опусить в жопу хозяина бара и всю его семью. А в случае рецидива ОБЕЗГЛАВИТЬ ВСЕХ.

Имя: Гость
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