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Криминал | Осужден виновный в отравлении с летальным исходом в кузнецком баре

28.12.2017|15:03
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Мужчина, по чьей вине отравились 14 человек, пятеро из которых скончались, отправится за решетку.

«Обвиняемый приобрел у неустановленных следствием лиц не менее восьми бутылок с фирменным наименованием Bacardi Black со спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья человека, которые впоследствии он сбыл одному из потерпевших», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Им оказался владелец шоу-бара Nora, купивший ядовитую выпивку для празднования своего дня рождения. Он отмечал его в ночь на 20 ноября 2016 года. Предприниматель не знал, что в злополучных бутылках с этикетками ром Bacardi Black на самом деле содержится метанол.

В итоге застолье закончилось тем, что и именинник, и его гости оказались на больничных койках.

«Удаление и инактивация яда в организме были проведены с первых секунд обращения к нам пациента. Мы активно собрали всех употреблявших яд, даже тех, кто чувствовал себя хорошо на тот момент, и провели им профилактическое лечение», - доложил главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Но, несмотря на предпринятые медиками усилия, спасти всех участников вечеринки не удалось. Пять человек, среди которых был и хозяин бара Nora, умерли.

Мужчину, продавшего отравленное метанолом спиртное, нашли в начале 2017 года.

«Приговором суда по совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - рассказала пресс-секретарь Кузнецкого районного суда Марина Тимонина.

Удовлетворены также гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного им морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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