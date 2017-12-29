29.12.2017 | 18:19

Гражданин Сербии Миадраг Станкович теперь может смело называть Россию своей второй родиной. Врачи областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко спасли белградцу жизнь. Несколько месяцев назад мужчина приехал в Пензу по делам и неожиданно почувствовал себя плохо.

«Вследствие развития острого нарушения мозгового кровообращения у него нарушился отток спинномозговой жидкости, и потребовалась операция по временному отводу этой жидкости. Эта операция была выполнена в экстренном порядке и дала, к счастью, положительный эффект», - сообщил заведующий региональным сосудистым центром Пензенской областной клинической больницы Михаил Краснов.

Сказать спасибо нейрохирургам за спасенного серба в Пензу приехал его друг и соотечественник Часлав Радонич. Он передал заведующему региональным сосудистым центром Михаилу Краснову благодарственные письма от чрезвычайного и полномочного посла Балканской республики в Российской федерации Славенко Терзича.

«Когда я ему рассказал, что произошло, и попросил, чтобы дали грамоты, он ответил: «С удовольствием это сделаю, потому что такое может быть только в России. Где-нибудь на Западе в первую очередь все решается деньгами», - рассказал Часлав Радонич.

Сейчас бывший пациент Пензенской областной больницы чувствует себя хорошо. Он живет в пригороде Белграда и выращивает фруктовые деревья.

Весной следующего года Миадраг Станкович собирается вновь приехать в Россию и ещё раз лично поблагодарить наших врачей.