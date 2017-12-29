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Общество | Пензенские нейрохирурги спасли жизнь гражданину Сербии

29.12.2017|18:19
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Гражданин Сербии Миадраг Станкович теперь может смело называть Россию своей второй родиной. Врачи областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко спасли белградцу жизнь. Несколько месяцев назад мужчина приехал в Пензу по делам и неожиданно почувствовал себя плохо.

«Вследствие развития острого нарушения мозгового кровообращения у него нарушился отток спинномозговой жидкости, и потребовалась операция по временному отводу этой жидкости. Эта операция была выполнена в экстренном порядке и дала, к счастью, положительный эффект», - сообщил заведующий региональным сосудистым центром Пензенской областной клинической больницы Михаил Краснов.

Сказать спасибо нейрохирургам за спасенного серба в Пензу приехал его друг и соотечественник Часлав Радонич. Он передал заведующему региональным сосудистым центром Михаилу Краснову благодарственные письма от чрезвычайного и полномочного посла Балканской республики в Российской федерации Славенко Терзича.

«Когда я ему рассказал, что произошло, и попросил, чтобы дали грамоты, он ответил: «С удовольствием это сделаю, потому что такое может быть только в России. Где-нибудь на Западе в первую очередь все решается деньгами», - рассказал Часлав Радонич.

Сейчас бывший пациент Пензенской областной больницы чувствует себя хорошо. Он живет в пригороде Белграда и выращивает фруктовые деревья.

Весной следующего года Миадраг Станкович собирается вновь приехать в Россию и ещё раз лично поблагодарить наших врачей.

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Гость|29.12.2017 20:02|

мандарины с тебя врачам, серб.

Гость|29.12.2017 20:08|

Хорошая новость! Сербы - наши братья - славяне. Очень нравится этот народ. Приятно, что Пенза помогла.

Гость|29.12.2017 20:13|

У нас это тоже решается деньгами. Для обычных пациентов.

Гость|29.12.2017 20:34|

penzainform.ru писал(a):

Эта операция была выполнена в экстренном порядке и дала, к счастью, положительный эффект», - сообщил заведующий
Скольким буртасам при этом сказали "не до вас быдло, не видите - человеку помогаем" и сколько из них "склеили ласты"?

Гость|29.12.2017 20:36|

Гость писал(a):

Сербы - наши братья - славяне.
Тогда смотри фильм "Srpski film". Надеюсь понравится.

Гость|30.12.2017 00:55|

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Гость|30.12.2017 01:38|

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Гость|30.12.2017 01:50|

Гость писал(a):

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
Иди работай !

Гость|30.12.2017 01:57|

Особенность политики России - помочь иностранцу ( что , конечно , правильно ) , и наплевать на местного жителя . Х*йло наше успешно переняло ленинский интернационализм .

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