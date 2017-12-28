28.12.2017 | 12:07

С 1 апреля 2018 года на 4,1% будут увеличены государственные, в том числе социальные, пенсии.

В Пензенской области прибавку получат более 46 тысяч пенсионеров. В среднем пенсии увеличатся на 129,51 руб., их средний размер повысится с 8 897,23 до 9 262 руб.

Из общего числа госпенсионеров 26 тысяч жителей Сурского края получают социальные пенсии. Это инвалиды, лица, потерявшие кормильца, круглые сироты и другие категории. У них с 1 апреля увеличение в среднем составит 305 руб., а средний размер пенсии - 7 746,80 руб.

«Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12 577 рублей», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в регионе неработающим пенсионерам на 3,7% будут увеличены страховые пенсии. Прибавку получат более 342 тысяч пожилых людей.