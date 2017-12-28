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Общество | С 1 апреля увеличатся выплаты получателям государственных пенсий

28.12.2017|12:07
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С 1 апреля 2018 года на 4,1% будут увеличены государственные, в том числе социальные, пенсии.

В Пензенской области прибавку получат более 46 тысяч пенсионеров. В среднем пенсии увеличатся на 129,51 руб., их средний размер повысится с 8 897,23 до 9 262 руб.

Из общего числа госпенсионеров 26 тысяч жителей Сурского края получают социальные пенсии. Это инвалиды, лица, потерявшие кормильца, круглые сироты и другие категории. У них с 1 апреля увеличение в среднем составит 305 руб., а средний размер пенсии - 7 746,80 руб.

«Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12 577 рублей», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в регионе неработающим пенсионерам на 3,7% будут увеличены страховые пенсии. Прибавку получат более 342 тысяч пожилых людей.

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Гость|28.12.2017 14:52|

3,7% это очень много!!!! Как бы пенсионеры шиковать не стали!!!!!

Гость|28.12.2017 15:16|

Вот наглецы сволочные . Ещё неизвестно кто победит в марте , так они планы строят на апрель .

Гость|28.12.2017 15:37|

Гость писал(a):

3,7% это очень много!!!! Как бы пенсионеры шиковать не стали!
Да, год назад свои 5000 добавки прогуливали так что аж треск стоял.

Гость|28.12.2017 16:35|

Опять не довольны. Планы строят. А если не победит кто надо,вообще хрен получите.

Дмитрий Н. Мотовилов|28.12.2017 16:39|

Где-то 500 р в месяц, порядка 6 тыр в год. Неплохая прибавка, но половину съедят МТС и РТК, сразу поднимут тарифы. А вторую половину - теплосети.

В итоге это прибавка компаниям, а не пенсам.

Гость|28.12.2017 16:43|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

В итоге это прибавка компаниям, а не пенсам
Неблагодарный. Главное что прибавляют а не уменьшают. А могли бы.

Дмитрий Н. Мотовилов|28.12.2017 16:52|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
В итоге это прибавка компаниям, а не пенсам
Неблагодарный. Главное что прибавляют а не уменьшают. А могли бы.
Дело не в этом. Дело в том, что деньги нашли, а заботы маловато. Могли бы наказать этим компаниям, чтоб не грабили деньги пенсов.

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