28.12.2017 | 09:19

С 1 января 2018 года в Пензенской области страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 3,7%. Прибавку к пенсии получат более 342 тысяч пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

В Сурском крае сейчас получают страховые пенсии более 403 тысяч человек. Это 90% от общего числа получателей пенсий, которых насчитывается 449,2 тысячи.

Размер фиксированной выплаты после индексации возрастет с 4 805,11 до 4 982,9 рубля в месяц. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится с 12 491,77 до 12 953,97 рубля.