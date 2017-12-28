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Общество | С 1 января в Пензенской области пенсионеры получат прибавку

28.12.2017|09:19
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С 1 января 2018 года в Пензенской области страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 3,7%. Прибавку к пенсии получат более 342 тысяч пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

В Сурском крае сейчас получают страховые пенсии более 403 тысяч человек. Это 90% от общего числа получателей пенсий, которых насчитывается 449,2 тысячи.

Размер фиксированной выплаты после индексации возрастет с 4 805,11 до 4 982,9 рубля в месяц. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится с 12 491,77 до 12 953,97 рубля.

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Гость|28.12.2017 09:32|

ХОТЬ ЧТО ТО. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ДЕМОКРАТИИ ДЕВЯНОСТЫХ.

Гость|28.12.2017 09:36|

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2018 года в Пензенской области страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 3,7%
Точнее не только в области, а в РФ. Мало, но лучше чем ничего.

Гость|28.12.2017 09:38|

Гость писал(a):

28.12.2017 09:32|

ХОТЬ ЧТО ТО. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ДЕМОКРАТИИ ДЕВЯНОСТЫХ

И произвола, попрания Конституции последних лет.

Гость|28.12.2017 10:08|

Обищали 4% , и тут обман.

Гость|28.12.2017 10:33|

В рублях это будет сколько на осетринушку и чёрную икорку хватит?

Гость|28.12.2017 10:50|

Реальная инфляция 10%, а повышение на 3,7?! Обнищание продолжается.

Гость|28.12.2017 10:52|

ДА уж что-то только бы не вернулись бы большевички снова на 70 лет, а то снова будут девяностые благодаря им.

Гость|28.12.2017 10:58|

Гость писал(a):

ХОТЬ ЧТО ТО. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ДЕМОКРАТИИ ДЕВЯНОСТЫХ.
Да её тогда более уж и не было этой демократии, а сейчас и тем более её нет.

Придут "наши и ваши" и будет вам демократия и свобода и всё остальное что партия скажет, а если будут у кого сомнения будут то знаете как это решалось

Гость|28.12.2017 11:18|

Заквакали крендиля в комментариях?

Гость|28.12.2017 12:42|

Сурский край это где?

Гость|28.12.2017 12:50|

Гость писал(a):

Сурский край это где?
Сурский край - это там, где наибольший бассейн притоков реки Суры.

Гость|28.12.2017 13:03|

хоть на немного, а прибавка, главное чтобы не сокращали, а так пусть продолжают

Гость|28.12.2017 13:07|

да здравствуют выборы! предлагаю каждый месяц поднимать на чуть чуть, и тогда все будут довольны, и низы и верхи

Гость|28.12.2017 13:13|

Гость писал(a):

ХОТЬ ЧТО ТО. ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ДЕМОКРАТИИ ДЕВЯНОСТЫХ.
плюсую, пусть такими мелкими шагами, но в гору, чем разгребать последствия непонятного будущего

Гость|28.12.2017 13:19|

Гость писал(a):

Реальная инфляция 10%, а повышение на 3,7?! Обнищание продолжается.
ну вам с дивана виднее, пишут что 4 процента, а у вас 10, может все таки оставите данные для профессионалов

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Имя: Гость
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