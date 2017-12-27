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Общество | Зареченцы предлагают три места установки памятника первостроителям

27.12.2017|09:51
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Во вторник, 26 декабря, в администрации Заречного рабочая группа вновь обсудила создание памятника первостроителям города. Установка арт-объекта станет еще одним мероприятием социального проекта Росатома «Слава созидателям».

Работа по реализации проекта уже началась. Почетные граждане Заречного подали идею установить памятник рядом с городским музейно-выставочным центром. Это предложение хоть и заинтересовало членов рабочей группы, но в то же время вызвало немало вопросов.

«Реконструкцию музея нам придется делать за свой счет. В бюджете на 2018 год у нас на это ничего не предусмотрено, и ниоткуда мы деньги не выцарапаем. Поэтому нужно разделить установку памятника и реконструкцию музея. В этом варианте одно накладывается на другое, я пока не могу представить, в какие затраты это выльется», - цитирует портал «Город Z» главу Заречного Олега Климанова.

На заседании рассматривались и другие варианты размещения памятника. Одним из самых удачных мест признана аллея, ведущая от ТЮЗа к парку имени М. Ю. Лермонтова. Участники рабочей группы предложили создать там сквер первостроителей с пешеходной зоной и дополнительными элементами благоустройства.

Еще один вариант установки монумента - у центрального городского стадиона, на месте бывшей билетной кассы.

Эскизы по трем наиболее интересным предложениям рабочая группа рассмотрит на следующем заседании, которое состоится уже в новом году.

Источник — gorodz.info
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Гость|27.12.2017 16:21|

Мой дядя строил этот город ,когда сидел на "химии",рабочая группа учтет это.

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