19.12.2017 | 17:25

В понедельник, 18 декабря, в администрации Заречного состоялось первое заседание рабочей группы по созданию арт-объекта, посвященного первостроителям города. В ее состав вошли представители органов власти, работники ПО «Старт», городских предприятий и организаций, а также почетные граждане Заречного.

Идею создания и установки памятника первостроителям обсуждали неоднократно. Установка арт-объекта станет еще одним мероприятием в рамках проекта «Слава созидателям».

Глава города Олег Климанов предложил сформировать план действий. В нем будут отражены все этапы работы над памятником, начиная от места его расположения и заканчивая внешним видом.

«Участники обсуждения решили, что в течение недели подготовят свои предложения и озвучат варианты на следующем заседании рабочей группы, которое состоится 26 декабря», - сообщает портал «Город Z».