Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 дек 2017|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

Общество | Зареченцы планируют возвести памятник первостроителям города

19.12.2017|17:25
Печать

В понедельник, 18 декабря, в администрации Заречного состоялось первое заседание рабочей группы по созданию арт-объекта, посвященного первостроителям города. В ее состав вошли представители органов власти, работники ПО «Старт», городских предприятий и организаций, а также почетные граждане Заречного.

Идею создания и установки памятника первостроителям обсуждали неоднократно. Установка арт-объекта станет еще одним мероприятием в рамках проекта «Слава созидателям».

Глава города Олег Климанов предложил сформировать план действий. В нем будут отражены все этапы работы над памятником, начиная от места его расположения и заканчивая внешним видом.

«Участники обсуждения решили, что в течение недели подготовят свои предложения и озвучат варианты на следующем заседании рабочей группы, которое состоится 26 декабря», - сообщает портал «Город Z».

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|19.12.2017 17:40|

А закончат памятником лосю...)))

Гость|19.12.2017 18:24|

Гость писал(a):

А закончат памятником лосю...)))
Главное, чтоб не "Ладушками"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!