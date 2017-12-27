27.12.2017 | 09:20

В среду, 27 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил спасателям поздравление с профессиональным праздником.

«Быть спасателем - это призвание и дело чести, ведь вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию, самоотверженно противостоите стихийным бедствиям, эффективно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций. Неслучайно ваша мужественная и благородная профессия - одна из самых уважаемых, а многие сотрудники отмечены высокими наградами и почетными званиями.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестное исполнение служебного долга, героизм и мужество, неизменную преданность избранному делу!

Уверен, что и в дальнейшем прославленные пензенские спасатели будут так же успешно решать все ответственные задачи, поставленные временем.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!» - говорится в обращении главы региона.