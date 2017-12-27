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Общество | Губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

27.12.2017|09:20
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В среду, 27 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил спасателям поздравление с профессиональным праздником.

«Быть спасателем - это призвание и дело чести, ведь вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию, самоотверженно противостоите стихийным бедствиям, эффективно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций. Неслучайно ваша мужественная и благородная профессия - одна из самых уважаемых, а многие сотрудники отмечены высокими наградами и почетными званиями.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестное исполнение служебного долга, героизм и мужество, неизменную преданность избранному делу!

Уверен, что и в дальнейшем прославленные пензенские спасатели будут так же успешно решать все ответственные задачи, поставленные временем.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!» - говорится в обращении главы региона.

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Гость|27.12.2017 12:34|

Не расслабляйтесь много в серебрянном бору.

Гость|27.12.2017 15:42|

а мы не там будем....

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