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Общество | В Пензе планируется восстановить судоходство по Суре

26.12.2017|13:25
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Пензенская область может не войти в федеральную программу по расчистке русел рек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря.

При этом Иван Белозерцев признался, что его особенно беспокоит состояние русла Суры. Там происходит интенсивное отложение донных наносов и заиливание. Пропускная способность реки сократилась, качество воды снизилось. Работы по расчистке русла осложняются тем, что по дну реки проходят коммуникации. В августе этого года Иван Белозерцев поделился планами с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александром Бариновым.

«Есть федеральная программа по очистке Волги и ее притоков. Мы пытаемся в нее войти, письма направили, встречались несколько раз. Но я чувствую, что не сильно нас поддерживают. Потому что деньги будут направлять больше на расчистку непосредственно Волги», - пояснил глава региона.

«С 2018 года мы начнем расчистку за счет своих источников. Мы это обязательно сделаем. Проект есть, приступим к работе, как только вскроется река. Задача - восстановить судоходство по Суре: закупить самим или привлечь инвесторов, чтобы пустить пароходики, речные трамвайчики, которые могли бы соединить центр Пензы и Спутник», - сообщил губернатор.

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Гость|26.12.2017 13:44|

Очень хорошо и правильно

Гость|26.12.2017 13:47|

Я пойду в сурские моряки! Куда приходить записываться?

Гость|26.12.2017 13:54|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область может не войти в федеральную программу по расчистке русел рек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции
Кто то что то другое ожидал?

На год экологии в ОБЛАСТИ потратили менее 40 мио.

На тротуарную плитку в Москве потратили 90 000 000 000.

Гость|26.12.2017 13:54|

... во, во ... купим ледокол и пойдем по реке

Гость|26.12.2017 14:03|

Стройте международный порт,не мелочитесь.

Гость|26.12.2017 14:11|

Не надо ничего строить или восстанавливать! Обратитесь к г-ну Мотовилову, у него есть наработки по порталу в любую точку Вселенной. Видели бы вы его работу по потокам безмассового поля. Эрстед, Фарадей, Максвелл, Герц, Попов, Доливо-Добровольский, Тесла, Эйнштейн во всём своём величии меркнут по сравнению с яркостью этого Светила

Гость|26.12.2017 14:15|

Запреч бурлаков из правительства области и пусть тащат .

Гость|26.12.2017 14:19|

Вода всё спишет вода всё унесёт .

Гость|26.12.2017 14:45|

База подводных лодок будет ? Пора уже время осталось мало .

Гость|26.12.2017 15:18|

Давно пора а то вместо катеров по воде плавают одни фекалии.

Руслан Кондратьев|26.12.2017 15:20|

Молодец Губернатор! Давно назревшее решение! Горожане и гости Пензы давно ждут того момента, когда по Суре снова ходили бы речные трамвайчики.

Гость|26.12.2017 15:26|

Согласен. Решение правильное. Нужно опять пустить по реке пароходики.

Гость|26.12.2017 16:17|

Только положительные воспоминания детства,на пароходике до Барковки. Детям и взрослым будет в радость. Конечно если тариф будет приемлемый.

Имя: Гость
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