26.12.2017 | 13:25

Пензенская область может не войти в федеральную программу по расчистке русел рек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря.

При этом Иван Белозерцев признался, что его особенно беспокоит состояние русла Суры. Там происходит интенсивное отложение донных наносов и заиливание. Пропускная способность реки сократилась, качество воды снизилось. Работы по расчистке русла осложняются тем, что по дну реки проходят коммуникации. В августе этого года Иван Белозерцев поделился планами с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александром Бариновым.

«Есть федеральная программа по очистке Волги и ее притоков. Мы пытаемся в нее войти, письма направили, встречались несколько раз. Но я чувствую, что не сильно нас поддерживают. Потому что деньги будут направлять больше на расчистку непосредственно Волги», - пояснил глава региона.

«С 2018 года мы начнем расчистку за счет своих источников. Мы это обязательно сделаем. Проект есть, приступим к работе, как только вскроется река. Задача - восстановить судоходство по Суре: закупить самим или привлечь инвесторов, чтобы пустить пароходики, речные трамвайчики, которые могли бы соединить центр Пензы и Спутник», - сообщил губернатор.