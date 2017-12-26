Ребенок-инвалид из Наровчатского района не получил от местной больницы жизненно важное лекарство по льготе. Этот факт выявила прокурорская проверка.
В 2016 году учреждение здравоохранения подало заявку на получение медикаментов, которые планировалось выдавать больным со второго по четвертый квартал 2017 года. Дорогостоящий препарат, в котором нуждался ребенок-инвалид, в список не попал из-за недостатка финансирования.
Прокурор признал действия больницы незаконными и внес представление об устранении нарушения. В итоге больница подала дополнительную заявку, и маленький пациент получил лекарство.
«И. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Подобный случай произошел в Бессоновском районе, где двое детей, страдающих мукополисахаридозом, дождались жизненно важного лекарства, на которое в год требуется 44 миллиона рублей, только после прокурорской проверки.
Россия помогает детям Сирии,Новороссии а свои из-за халатности чинуш от медицины остаются забыты. Стыд и позор такому мед.работнику. Нужна его(её) фамилия на всеобщее порицание.