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Общество | В Наровчатском районе ребенок-инвалид получил дорогое лекарство

26.12.2017|09:44
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Ребенок-инвалид из Наровчатского района не получил от местной больницы жизненно важное лекарство по льготе. Этот факт выявила прокурорская проверка.

В 2016 году учреждение здравоохранения подало заявку на получение медикаментов, которые планировалось выдавать больным со второго по четвертый квартал 2017 года. Дорогостоящий препарат, в котором нуждался ребенок-инвалид, в список не попал из-за недостатка финансирования.

Прокурор признал действия больницы незаконными и внес представление об устранении нарушения. В итоге больница подала дополнительную заявку, и маленький пациент получил лекарство.

«И. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подобный случай произошел в Бессоновском районе, где двое детей, страдающих мукополисахаридозом, дождались жизненно важного лекарства, на которое в год требуется 44 миллиона рублей, только после прокурорской проверки.

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Гость|26.12.2017 10:13|

Россия помогает детям Сирии,Новороссии а свои из-за халатности чинуш от медицины остаются забыты. Стыд и позор такому мед.работнику. Нужна его(её) фамилия на всеобщее порицание.

Гость|26.12.2017 11:10|

Россия помогает детям Сирии,Новороссии а свои из-за халатности чинуш от медицины остаются забыты. Стыд и позор такому мед.работнику. Нужна его(её) фамилия на всеобщее порицание.

Да такое по всей РФ.

Гость|26.12.2017 11:34|

в наровчате Воры у власти!!!во всех структурах.

Гость|26.12.2017 13:30|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2017 10:13|

Россия помогает детям Сирии,Новороссии а свои из-за халатности чинуш от медицины остаются забыты. Стыд и позор такому мед.работнику. Нужна его(её) фамилия на всеобщее порицание.

penzainform.ru писал(a):
Дорогостоящий препарат, в котором нуждался ребенок-инвалид, в список не попал из-за недостатка финансирования.

Имя: Гость
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