26.12.2017 | 09:44

Ребенок-инвалид из Наровчатского района не получил от местной больницы жизненно важное лекарство по льготе. Этот факт выявила прокурорская проверка.

В 2016 году учреждение здравоохранения подало заявку на получение медикаментов, которые планировалось выдавать больным со второго по четвертый квартал 2017 года. Дорогостоящий препарат, в котором нуждался ребенок-инвалид, в список не попал из-за недостатка финансирования.

Прокурор признал действия больницы незаконными и внес представление об устранении нарушения. В итоге больница подала дополнительную заявку, и маленький пациент получил лекарство.

«И. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подобный случай произошел в Бессоновском районе, где двое детей, страдающих мукополисахаридозом, дождались жизненно важного лекарства, на которое в год требуется 44 миллиона рублей, только после прокурорской проверки.