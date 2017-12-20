20.12.2017 | 12:02

В среду, 20 декабря, из Заречного начали вывозить лосей. Согласно постановлению правительства Пензенской области, минлесхоз должен выдворить за пределы закрытого города шесть сохатых.

Оплачивать вывоз взялась частная организация. Усыплять животных будут профессионалы, приглашенные из Московской области, а транспортировку проведут работники из Пензы.

«Специалисты постараются выбрать для усыпления лосей такое место, чтобы туда без проблем смог подъехать манипулятор», - цитирует портал «Заречье сегодня» слова заместителя начальника охотуправления Сергея Климова.

При вывозе предпочтение будут отдавать самкам. Годовалые лосята, как объяснил охотовед, уже самостоятельны и смогут выжить без матери.

Лосей отправят в охотничьи хозяйства под Пензой и Кузнецком. Там их разместят в вольеры - на карантин. По мнению Сергея Климова, лесные великаны не должны вернуться в Заречный.

В 2014 году акция по вывозу лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Остановка сердца произошла из-за стресса.

Также оказалась неудачной попытка, предпринятая в январе 2017 года. Снотворное на сохатых не подействовало, а у одной из лосих ветеринарный дротик застрял в шее. Лесных великанов решено было оставить в покое до начала зимы.

Городские реалии угрожают жизни сохатых. В июне в Заречном погиб лось, пытавшийся перейти через контрольно-следовую полосу. Он запутался в колючей проволоке и умер от кровопотери. В октябре лосенок получил множественные переломы, пытаясь перепрыгнуть через ограду детского сада, и умер от потери крови.