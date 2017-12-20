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Общество | Из Заречного вновь попытаются вывезти лосей

20.12.2017|12:02
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В среду, 20 декабря, из Заречного начали вывозить лосей. Согласно постановлению правительства Пензенской области, минлесхоз должен выдворить за пределы закрытого города шесть сохатых.

Оплачивать вывоз взялась частная организация. Усыплять животных будут профессионалы, приглашенные из Московской области, а транспортировку проведут работники из Пензы.

«Специалисты постараются выбрать для усыпления лосей такое место, чтобы туда без проблем смог подъехать манипулятор», - цитирует портал «Заречье сегодня» слова заместителя начальника охотуправления Сергея Климова.

При вывозе предпочтение будут отдавать самкам. Годовалые лосята, как объяснил охотовед, уже самостоятельны и смогут выжить без матери.

Лосей отправят в охотничьи хозяйства под Пензой и Кузнецком. Там их разместят в вольеры - на карантин. По мнению Сергея Климова, лесные великаны не должны вернуться в Заречный.

В 2014 году акция по вывозу лосей привела к несчастному случаю. При транспортировке погибла взрослая самка. Животное не смогло прийти в себя после введения ему снотворного. Остановка сердца произошла из-за стресса.

Также оказалась неудачной попытка, предпринятая в январе 2017 года. Снотворное на сохатых не подействовало, а у одной из лосих ветеринарный дротик застрял в шее. Лесных великанов решено было оставить в покое до начала зимы.

Городские реалии угрожают жизни сохатых. В июне в Заречном погиб лось, пытавшийся перейти через контрольно-следовую полосу. Он запутался в колючей проволоке и умер от кровопотери. В октябре лосенок получил множественные переломы, пытаясь перепрыгнуть через ограду детского сада, и умер от потери крови.

Источник — фото с сайта zarpressa.ru
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Гость|20.12.2017 12:18|

Матерей вывезут, а малыши погибнут, это 100 процентов. Молодцы, охотоведы. И сразу станет на сколько лосей меньше. Прям, безобразие

Поолний (гость)|20.12.2017 12:25|

Там "лосей" столько..., что всех никогда не вывезут. Их (молодняк) там собирают с близлежащих регионов России, а потом прилаживают рога на голову.

Гость|20.12.2017 12:34|

на мясо их

Гость|20.12.2017 12:38|

ПОЗОР ЗАРЕЧНОМУ!!! ПОЗОР Минлесхозу и администрации города!!! Позлор агрессивному меньшинству жителей этого города лосефобов!!! И позор дуракам вообще!

Оставшиеся в городе самцы с рогами сегодня же ночью испортят сотни машин в знак протеста против происшедшего против воли большинства.

Гость|20.12.2017 12:39|

Гость писал(a):

на мясо их
А тебя на мозги. На засолку.

Гость|20.12.2017 12:40|

Гость писал(a):

Гость|20.12.2017 12:38|

ПОЗОР ЗАРЕЧНОМУ!!! ПОЗОР Минлесхозу и администрации города!!! Позлор агрессивному меньшинству жителей этого города лосефобов!!! И позор дуракам вообще!

Оставшиеся в городе самцы с рогами сегодня же ночью испортят сотни машин в знак протеста против происшедшего против воли большинства.

бобёр выдыхай-чё там куришь

Гость|20.12.2017 12:42|

молодцы правильное решение, люди хоть перестанут бояться за свою жизнь

Гость|20.12.2017 12:43|

"Городские реалии угрожают жизни сохатых"

Манипуляторы!

Охотоводческие хозяйства, конечно. не угрожают жизни сохатых. И транспортировка туш по незаснеженной земле тоже

Уроды.

Гость|20.12.2017 12:46|

Гость писал(a):

молодцы правильное решение, люди хоть перестанут бояться за свою жизнь
трусошко зайка серенькой

сколько раз тебя или твоих близких уже убили лосики?

Кстати, кто тут будет писать про "иди в школу". имейте в виду, что мне за 60, и за все 60 лет жизни в Заречном бок о бок с лосями я ещё ни разу не пострадал от них. А вот от людей.... подобных вам

Гость|20.12.2017 12:50|

Гость писал(a):

Кстати, кто тут будет писать про "иди в школу". имейте в виду, что мне за 60, и за все 60 лет жизни в Заречном бок о бок с лосями
и что тебе за 60-не нойте тогда-то машину лось покарябал-то детей загнал-то на прохожего напал-сидите в своей клетке и не верещите

Гость|20.12.2017 12:55|

60 лет а ума так и нет

Гость|20.12.2017 12:56|

твои же внуки и бояться лосей по дороге в школу

Гость|20.12.2017 12:58|

всё притих 60 летний

Имя: Гость
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