26.12.2017 | 14:11

Пензенский «ЗИФ» остается проблемной площадкой, но история идет к своему логическому завершению. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря.

«Собственник из Тольятти имел лицензию на работу, выполнял определенные заказы, но предприятие было проблемным: задержки по налогам, по зарплате и т. д. Еще до моего прихода на должность была инициирована процедура лишения предприятия лицензии, но не удалось этого добиться. Потом подошел срок, когда она закончилась сама», - рассказал губернатор.

По его словам, станки, на которых работало тольяттинское предприятие, перешли в областную собственность, цена вопроса составила около пяти миллионов рублей.

«Сегодня мы ведем переговоры с министерством обороны, чтобы восстановить производство изделий на территории Пензенской области уже другой компанией с нашими рабочими. Часть заказов была направлена на нижнеломовский завод», - добавил Иван Белозерцев.

Завершая тему, губернатор сообщил, что сейчас он борется за переход площадей «ЗИФа» (здания, земли) в областную собственность. «Они должны остаться у нас, тогда мы сможем более эффективно распоряжаться этим имуществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Предприятие «ЗИФ Плюс» не раз упоминалось в пензенских СМИ. Изначально речь шла о крупной задолженности. Совокупный долг завода составлял более 100 миллионов рублей, из которых 27 миллионов 634 тысячи рублей - денежные обязательства перед сотрудниками. Люди неоднократно устраивали забастовки.

«ЗИФ» долго находился в состоянии банкротства, после вмешательства правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов 300 человек получили причитавшиеся им деньги, многие нашли работу на других предприятиях.

25 мая предприятие подверглось нападению со стороны группы из 20-25 человек. Конфликт произошел между представителями двух организаций, осуществлявших хозяйственную деятельность на территории завода, из-за вопроса о пропускном режиме и контроле за сохранностью имущества.