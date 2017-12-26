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Общество | Площади «ЗИФа» могут перейти в областную собственность

26.12.2017|14:11
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Пензенский «ЗИФ» остается проблемной площадкой, но история идет к своему логическому завершению. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря.

«Собственник из Тольятти имел лицензию на работу, выполнял определенные заказы, но предприятие было проблемным: задержки по налогам, по зарплате и т. д. Еще до моего прихода на должность была инициирована процедура лишения предприятия лицензии, но не удалось этого добиться. Потом подошел срок, когда она закончилась сама», - рассказал губернатор.

По его словам, станки, на которых работало тольяттинское предприятие, перешли в областную собственность, цена вопроса составила около пяти миллионов рублей.

«Сегодня мы ведем переговоры с министерством обороны, чтобы восстановить производство изделий на территории Пензенской области уже другой компанией с нашими рабочими. Часть заказов была направлена на нижнеломовский завод», - добавил Иван Белозерцев.

Завершая тему, губернатор сообщил, что сейчас он борется за переход площадей «ЗИФа» (здания, земли) в областную собственность. «Они должны остаться у нас, тогда мы сможем более эффективно распоряжаться этим имуществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Предприятие «ЗИФ Плюс» не раз упоминалось в пензенских СМИ. Изначально речь шла о крупной задолженности. Совокупный долг завода составлял более 100 миллионов рублей, из которых 27 миллионов 634 тысячи рублей - денежные обязательства перед сотрудниками. Люди неоднократно устраивали забастовки.

«ЗИФ» долго находился в состоянии банкротства, после вмешательства правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов 300 человек получили причитавшиеся им деньги, многие нашли работу на других предприятиях.

25 мая предприятие подверглось нападению со стороны группы из 20-25 человек. Конфликт произошел между представителями двух организаций, осуществлявших хозяйственную деятельность на территории завода, из-за вопроса о пропускном режиме и контроле за сохранностью имущества.

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Гость|26.12.2017 14:56|

penzainform.ru писал(a):

Пензенский «ЗИФ» остается проблемной площадкой, но история идет к своему логическому завершению. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев
penzainform.ru писал(a):
история идет к своему логическому завершению
penzainform.ru писал(a):
глава региона Иван Белозерцев
Жилой комплекс "Фрунзенский"

Гость|26.12.2017 14:59|

Гость писал(a):

глава региона Иван Белозерцев

Жилой комплекс "Фрунзенский"

И чтоб не каких там Журавлёвых-отжили своё!

Гость|26.12.2017 15:03|

Гость писал(a):

Жилой комплекс "Фрунзенский"
Не, ЖК "Взрыватель" или "Велосипедный цех" будет креативнее.

Гость|26.12.2017 15:07|

заводы!!! заводы нужны.

нужна работа людям и нормальная зарплата.

Руслан Кондратьев|26.12.2017 15:25|

Людям нужны не заводы, а достойно оплачиваемые технологичные рабочие места с гарантированным социальным пакетом. Эту миссию может выполнить малый и средний бизнес; для этого не нужны заводы-гиганты советского типа. А на месте бывшего ЗИФа хорошо смотрелся современный многофункциональный жилой комплекс - такие сейчас строит группа компаний "Рисан". Опыт этой фирмы заслуживает тиражирования не только в городе Пензе и других агломерациях Пензенской области, но и в других регионв Российской Федерации. Насколько я знаю, власти Мордовии, Саратовской и Ульяновской областей готовы пойти на сотрудничество с нашими строителями.

Гость|26.12.2017 15:32|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2017 15:07|

заводы!!! заводы нужны.

нужна работа людям и нормальная зарплата.

ТАк есть заводы, только там руководство такое, что они потихоньку разваливаются. Такие заводы не нужны никому, даже государству.

Гость|26.12.2017 15:47|

государству кроме природных ресурсов ничего не нужно.

Гость|26.12.2017 15:49|

penzainform.ru писал(a):

«Они должны остаться у нас, тогда мы сможем более эффективно распоряжаться этим имуществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.
Это в смысле как - более эффективно? Возобновить производство велосипедов, начать выпускать новую продукцию или на месте производственных цехов открыть очередные Красные холмы?

Гость|26.12.2017 15:52|

а можно и китайцам продать...

Гость|26.12.2017 15:55|

Вангую -ТЦ "Фрунзенский"))

Гость|26.12.2017 16:54|

Ну ничего. Вот изберем Грудинина в марте, глядишь он и начнет потихоньку подымать промышленность.

Гость|26.12.2017 17:02|

Гость писал(a):

Ну ничего. Вот изберем Грудинина в марте, глядишь он и начнет потихоньку подымать промышленность.
Просыпайся, пора. Сны бывают, конечно, вещими, но не всякие.

Гость|26.12.2017 17:20|

Да ничего не будет. Территорию поделят на части и распродадут по кускам. Кто будет строить жилые дома на загрезненной территории? А подвалы кто будет расчищать?

Имя: Гость
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