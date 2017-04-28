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Экономика | Пензенская область выкупила станки, принадлежавшие «ЗИФ Плюс»

28.04.2017|11:01
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На сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, губернатор Иван Белозерцев рассказал о судьбе предприятия «ЗИФ Плюс», бывшего когда-то легендой пензенской промышленности.

«Предприятие находилось в состоянии банкротства. Сейчас на нем осталось 45 человек. Заказов на производство продукции, которую завод выпускал для военно-промышленного комплекса, нет. А собственник проживает в Самарской области», - напомнил Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что параллельно приходилось решать две задачи.

«Первая - выплата зарплаты людям. Эта сложнейшая проблема была решена: задолженность по зарплате перед трудовым коллективом «ЗИФ Плюс» ликвидирована. Благодаря работе правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов 300 человек получили причитающиеся им деньги, многие нашли работу на других предприятиях», - уточнил глава региона.

Вторая задача, по словам Ивана Белозерцева, - сделать все, чтобы сохранить возможность производства продукции, которую выпускал «ЗИФ Плюс».

«Мы выкупили станки, чтобы их не растащили, и сейчас они находятся в собственности Пензенской области. Но рабочая документация по выпуску продукции для военно-промышленного комплекса находится в Минобороны РФ. Есть намерение отдать ее в другие регионы, на другие предприятия, но я работаю и с Минобороны, и с «Ростехом» - добиваюсь, чтобы документы были переданы нам. Ряд пензенских предприятий ВПК готов восстановить производство», - сообщил губернатор.

Напомним: на состоявшемся в марте брифинге, посвященном ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «ЗИФ Плюс», председатель регионального правительства Николай Симонов сообщил, что возобновление работы предприятия в сложившейся ситуации невозможно.

«Надежды практически нет», - заявил Николай Симонов.

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Гость|28.04.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

Мы выкупили станки, чтобы их не растащили, и сейчас они находятся в собственности Пензенской области. Но рабочая документация по выпуску продукции для военно-промышленного комплекса находится в Минобороны РФ. Есть намерение отдать ее в другие регионы, на другие предприятия, но я работаю и с Минобороны, и с «Ростехом» - добиваюсь, чтобы документы были переданы нам. Ряд пензенских предприятий ВПК готов восстановить производство», - сообщил губернатор.
Станки наверное в недостроенное здание цирка (перинатального центра) перевезут (одно к одному), а в корпусах ЗИФ будет торговый центр "Синяя долина" или мыло варить будут.

Гость|28.04.2017 12:04|

Бюллеры 1915 года выпуска выкупили? Или ДиП-200 и ДиП-300 ?

Гость|28.04.2017 12:43|

Гость писал(a):

Бюллеры 1915 года выпуска выкупили?
Раритет продадут за границу но вначале аукцион

Имя: Гость
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