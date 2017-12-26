26.12.2017 | 10:11

Администрация Пензы опубликовала условия и перечень документов, необходимых для получения пособия на детей, родившихся после 1 января 2018 года.

Размер выплаты, которая назначается на первого ребенка до полутора лет, в Пензенской области будет составлять 9 470 руб. - такова величина прожиточного минимума для детей за II квартал 2017 года. Право на пособие будут иметь семьи со среднедушевым доходом ниже 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Пензенской области, который составляет 14 656 руб 50 коп.

Для назначения выплаты необходимо представить следующие документы:

- заявление;

- свидетельство о рождении;

- информацию о расчетном счете в банке;

- справку о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих обращению;

- справку о составе семьи.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода, не включаются лица, лишенные свободы, заключенные под стражу, находящиеся по решению суда на принудительном лечении или лишенные родительских прав или ограниченные в них, а также граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Денежные выплаты на ребенка будут производиться органами социальной защиты населения по месту жительства.

Разъяснения по данным вопросам можно получить в отделах социального управления города. Они расположены по следующим адресам: Железнодорожный район - ул. Московская, 110, тел. 56-40-71; Первомайский район - ул. Куйбышева, 14а, тел. 52-11-47; Ленинский район - ул. Ставского, 9, тел.: 68-18-42, 68-18-40; Октябрьский район - ул. Титова, 13, тел. 92-90-24.

Тема нового пособия на детей также обсуждалась 25 декабря на совещании в правительстве Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев предложил оформлять документы через многофункциональные центры и открыть окна МФЦ в роддомах, чтобы мамам не нужно было стоять в очередях.