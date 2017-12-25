25.12.2017 | 12:57

Министр труда, социальной защиты и демографии Евгений Трошин доложил о стопроцентной готовности к выплате с 1 января 2018 года нового пособия, которое будет выплачиваться молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

«Его размер в Пензенской области составит 9 470 рублей. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход меньше 150% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, а это 14 600 рублей», - напомнил Евгений Трошин.

По словам министра, пособие имеет заявительный характер. Родители должны предоставить свои паспорта, свидетельство о рождении ребенка и справку из органа социальной защиты населения.

Губернатор Иван Белозерцев предложил оформлять документы через многофункциональные центры, чтобы молодым родителям не нужно было стоять в очередях.

«Этот вопрос уже решен, никуда никому ездить не нужно. Пришел человек в МФЦ, принес оригинал свидетельства о рождении ребенка и свой паспорт и в режиме «одного окна» оформил все необходимые документы на получение пособия», - доложил министр.

Иван Белозерцев поручил до конца недели провести эксперимент: направить сотрудника минтруда в несколько МФЦ, как в Пензе, так и в районах области, чтобы оценить компетентность работников центров.

«Пусть ваш сотрудник напишет заявление, и посмотрим: примут ли его, какие документы потребуют? Я хочу посмотреть истинное положение дел. Наша задача - с января 2018 года предоставить гражданам понятную услугу, чтобы мамы, родившие детей, не стояли в очередях. Сотрудники МФЦ должны быть профессионально подготовлены и понимали, о чем идет речь», - поручил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев предложил открыть окно МФЦ в родильном доме, чтобы молодые мамы при выписке могли подать документы на получение пособия.