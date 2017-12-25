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Общество | Сотрудников пензенских МФЦ проверят на компетентность

25.12.2017|12:57
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Министр труда, социальной защиты и демографии Евгений Трошин доложил о стопроцентной готовности к выплате с 1 января 2018 года нового пособия, которое будет выплачиваться молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

«Его размер в Пензенской области составит 9 470 рублей. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход меньше 150% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, а это 14 600 рублей», - напомнил Евгений Трошин.

По словам министра, пособие имеет заявительный характер. Родители должны предоставить свои паспорта, свидетельство о рождении ребенка и справку из органа социальной защиты населения.

Губернатор Иван Белозерцев предложил оформлять документы через многофункциональные центры, чтобы молодым родителям не нужно было стоять в очередях.

«Этот вопрос уже решен, никуда никому ездить не нужно. Пришел человек в МФЦ, принес оригинал свидетельства о рождении ребенка и свой паспорт и в режиме «одного окна» оформил все необходимые документы на получение пособия», - доложил министр.

Иван Белозерцев поручил до конца недели провести эксперимент: направить сотрудника минтруда в несколько МФЦ, как в Пензе, так и в районах области, чтобы оценить компетентность работников центров.

«Пусть ваш сотрудник напишет заявление, и посмотрим: примут ли его, какие документы потребуют? Я хочу посмотреть истинное положение дел. Наша задача - с января 2018 года предоставить гражданам понятную услугу, чтобы мамы, родившие детей, не стояли в очередях. Сотрудники МФЦ должны быть профессионально подготовлены и понимали, о чем идет речь», - поручил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев предложил открыть окно МФЦ в родильном доме, чтобы молодые мамы при выписке могли подать документы на получение пособия.

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Гость|25.12.2017 13:28|

Хорошая идея

Гость|25.12.2017 13:57|

penzainform.ru писал(a):

получение выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход меньше 150% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, а это 14 600 рублей
penzainform.ru писал(a):
принес оригинал свидетельства о рождении ребенка и свой паспорт и в режиме «одного окна» оформил все необходимые документы на получение пособия
А справки о доходах разве не надо брать или пусть соцзащита потом запрашивает?

Гость|25.12.2017 13:59|

Бред, зачем все это? Все это после выписки можно спокойно сделать, кому в голову придет после торжественной выписки бумажки бежать оформлять? Видно уж не знают как перед Москвой вывернуться, отчитаться.

Гость|25.12.2017 14:01|

"открыть окно МФЦ" так филиал будет или окно выставят на Шмидта и привезут? Пензинформ жжет! Или это его слова?

Гость|25.12.2017 14:16|

penzainform.ru писал(a):

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход меньше 150% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, а это 14 600 рублей»
А за какой период? За отдельный месяц? Или среднемесячный в течении года? А если в следующем месяце доход окажется больше порога, то это будет уже не целевое расходование государственных средств! А за такое и статья имеется...

Гость|25.12.2017 17:00|

как же его в мфц примут если закон вступает в силу с 1 января?

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