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Общество | В Пензе сотрудники Росгвардии уничтожили изъятые боеприпасы

25.12.2017|11:33
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Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества, которые в 2017 году изъяли сотрудники полиции и добровольно сдали в правоохранительные органы граждане.

Плановое уничтожение боеприпасов производится ежегодно. Для этого создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений МВД и Росгвардии.

Среди уничтоженных боеприпасов - снаряды, мины, а также 12 гранат.

«Саперы ОМОНа уничтожили взрывоопасные предметы путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей Росгвардии в Пензенской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

8 декабря житель обнаружил на своем участке шесть боеприпасов. Саперы установили, что это гильзы от выстрелов 122-мм гаубицы образца 1910 года, в которых содержался порох.

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Гость|25.12.2017 12:22|

Я б в росгвардию пошёл пусть меня научат!

Вася Козленко, 6 судимостей(погашены), хотел бы сменить ориентацию.

Гость|25.12.2017 12:36|

МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ А ОРИЕНТАЦИЮ С 6 СУДИМОСТЯМИ ТЕБЕ СМЕНЯТ ПРИЯТЕЛИ.ЖЕЛАНИЕ У ТЕБЯ СТРАННОЕ.

Гость|25.12.2017 12:36|

Гость писал(a):

Я б в росгвардию пошёл пусть меня научат!

Вася Козленко, 6 судимостей(погашены), хотел бы сменить ориентацию.

Тебе в ВСУ к Порошенко.

Гость|25.12.2017 12:45|

В курятник его срочно..!!!

Гость|25.12.2017 13:05|

А куда обратиться чтобы записаться на уничтожение яблок, хамона, черной икры?

Гость|25.12.2017 13:10|

Гость писал(a):

А куда обратиться чтобы записаться на уничтожение яблок, хамона, черной икры?

В психиатрическую клинику палата №6, круглосуточно. Вызов санитаров бесплатный.

Гость|25.12.2017 16:37|

Нет ребята! В психушку только по блату или за бабло. На шару не прокатит.

Имя: Гость
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