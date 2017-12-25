25.12.2017 | 11:33

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества, которые в 2017 году изъяли сотрудники полиции и добровольно сдали в правоохранительные органы граждане.

Плановое уничтожение боеприпасов производится ежегодно. Для этого создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений МВД и Росгвардии.

Среди уничтоженных боеприпасов - снаряды, мины, а также 12 гранат.

«Саперы ОМОНа уничтожили взрывоопасные предметы путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей Росгвардии в Пензенской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

8 декабря житель обнаружил на своем участке шесть боеприпасов. Саперы установили, что это гильзы от выстрелов 122-мм гаубицы образца 1910 года, в которых содержался порох.