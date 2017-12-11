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Происшествия | В Пензе при земляных работах обнаружены боеприпасы с порохом

11.12.2017|09:38
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В пятницу, 8 декабря, житель Пензы, проводивший земляные работы на своем участке на улице Перовской, обнаружил шесть предметов, похожих на боеприпасы. О своей находке он немедленно сообщил в правоохранительные органы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа. Саперы установили, что находка - это гильзы от выстрелов 122-мм гаубицы образца 1910 года.

По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, в гильзах содержался порох. Боеприпасы были переданы сотрудникам полиции.

«В случае обнаружения боеприпасов и взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и не предпринимать никаких самостоятельных действий с обнаруженными предметами», - предупреждает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|11.12.2017 09:50|

а где ул.Перовской?

Гость|11.12.2017 09:52|

Маньчжурия.

Имя: Гость
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