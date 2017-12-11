11.12.2017 | 09:38

В пятницу, 8 декабря, житель Пензы, проводивший земляные работы на своем участке на улице Перовской, обнаружил шесть предметов, похожих на боеприпасы. О своей находке он немедленно сообщил в правоохранительные органы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа. Саперы установили, что находка - это гильзы от выстрелов 122-мм гаубицы образца 1910 года.

По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, в гильзах содержался порох. Боеприпасы были переданы сотрудникам полиции.

«В случае обнаружения боеприпасов и взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и не предпринимать никаких самостоятельных действий с обнаруженными предметами», - предупреждает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.