25.12.2017 | 10:59

По заданию губернатора Ивана Белозерцева в области будет проведен мониторинг работы тиров. Как рассказал глава региона на совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 25 декабря, с просьбой о поддержке стрелкового спорта к нему обратился руководитель общественной организации ветеранов боевых действий.

«Необходимо до конца января 2018 года провести анализ состояния тиров в муниципальных образованиях Пензенской области: составить реестр, выяснить, занимаются ли в них дети, уточнить, какие средства нужны для восстановления помещений. Затраты небольшие, но почему бы не включить ремонт тиров в план 2018 года? У нас есть программа финансирования ремонта школ, средства в следующем году увеличены. В тирах не нужен евроремонт; там просто нужно нормальное состояние, чтобы проводить занятия с детьми», - поручил глава региона зампреду правительства Олегу Ягову и министру образования Александру Воронкову.

Он также рассказал, что в новой школе, открытой в Кузнецке, имеется современный электронный тир.

«Эти технические возможности тоже нужно использовать, они очень востребованы у детей. Но и обыкновенные тиры, в которых ученики приближены к реальной действительности, тоже важны», - посоветовал глава региона.