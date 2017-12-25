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Общество | В Пензенской области проанализируют состояние и работу тиров

25.12.2017|10:59
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По заданию губернатора Ивана Белозерцева в области будет проведен мониторинг работы тиров. Как рассказал глава региона на совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 25 декабря, с просьбой о поддержке стрелкового спорта к нему обратился руководитель общественной организации ветеранов боевых действий.

«Необходимо до конца января 2018 года провести анализ состояния тиров в муниципальных образованиях Пензенской области: составить реестр, выяснить, занимаются ли в них дети, уточнить, какие средства нужны для восстановления помещений. Затраты небольшие, но почему бы не включить ремонт тиров в план 2018 года? У нас есть программа финансирования ремонта школ, средства в следующем году увеличены. В тирах не нужен евроремонт; там просто нужно нормальное состояние, чтобы проводить занятия с детьми», - поручил глава региона зампреду правительства Олегу Ягову и министру образования Александру Воронкову.

Он также рассказал, что в новой школе, открытой в Кузнецке, имеется современный электронный тир.

«Эти технические возможности тоже нужно использовать, они очень востребованы у детей. Но и обыкновенные тиры, в которых ученики приближены к реальной действительности, тоже важны», - посоветовал глава региона.

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Гость|25.12.2017 11:20|

penzainform.ru писал(a):

«Необходимо до конца января 2018 года провести анализ состояния тиров

До тех пор пока мальчишек будут воспитывать мамочки мечтающие водить дитятко по развлекательным площадкам настоящих защитников из них не вырастет. В тир они их все равно не поведут. Нужно менять идеологию.

Гость|25.12.2017 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Он также рассказал, что в новой школе, открытой в Кузнецке, имеется современный электронный тир.

Все это фуфло, человек должен держать в руках настоящее оружие, только тогда он научится стрелять.

Гость|25.12.2017 11:24|

Во во, а то шёл я с завода от своего токарного станка домой мимо тира, а братаны из тира вышли и начали в меня пулять и ржать. Я побежал и взволновался а под утро захворал... Кто встанет за токарный станок?

Гость|25.12.2017 11:41|

penzainform.ru писал(a):

Но и обыкновенные тиры, в которых ученики приближены к реальной действительности, тоже важны», - посоветовал глава региона.
Правильно, Иван Александрович, СГМТ (а еще лучще ПКТМ) - самое оно будет!

Гость|25.12.2017 16:30|

penzainform.ru писал(a):

Он также рассказал, что в новой школе, открытой в Кузнецке, имеется современный электронный тир.

Да-да, завезите ещё и резиновых баб побольше Собчак собирается ввести в школах секс просвет.

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