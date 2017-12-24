24.12.2017 | 10:22

В самом молодом районе Кузнецка открылся новый, второй корпус школы № 5. По этому случаю в город приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Здание прекрасное! Стоимость этого здания свыше двухсот миллионов рублей. Школу удалось построить при непосредственной поддержке Президента Российской Федерации В. В. Путина», - отметил глава региона.

В открывшемся корпусе расположится младшая школа, а в старом, где пока идет капитальный ремонт, останутся страшеклассники и среднее звено. Это позволит навсегда избавиться от занятий в две смены. В современном здании светлые просторные классы, уютная столовая, оборудованная по последнему слову техники, свой актовый зал, специализированный кабинет для занятий ОБЖ, огромный спортзал.

На память о посещении нового корпуса 5-й школы Кузнецка ее ученики подарили губернатору новогоднюю елку, сделанную своими руками.