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Общество | В Кузнецке губернатор присутствовал на открытии нового корпуса школы № 5

24.12.2017|10:22
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В самом молодом районе Кузнецка открылся новый, второй корпус школы № 5. По этому случаю в город приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Здание прекрасное! Стоимость этого здания свыше двухсот миллионов рублей. Школу удалось построить при непосредственной поддержке Президента Российской Федерации В. В. Путина», - отметил глава региона.

В открывшемся корпусе расположится младшая школа, а в старом, где пока идет капитальный ремонт, останутся страшеклассники и среднее звено. Это позволит навсегда избавиться от занятий в две смены. В современном здании светлые просторные классы, уютная столовая, оборудованная по последнему слову техники, свой актовый зал, специализированный кабинет для занятий ОБЖ, огромный спортзал.

На память о посещении нового корпуса 5-й школы Кузнецка ее ученики подарили губернатору новогоднюю елку, сделанную своими руками.

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Гость|24.12.2017 12:12|

Почему только на открытиях почему его на нет на прорывах тепотрасс

Имя: Гость
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