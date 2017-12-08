08.12.2017 | 12:05

В конце ноября Президент РФ Владимир Путин объявил масштабную реформу демографической политики. Среди новых мер поддержки для тех, у кого не хватает денег, чтобы решиться на увеличение семьи, - введение выплат за рождение первого ребенка.

О том, что это означает для молодых семей Пензенской области, а также как будут проиндексированы различные пособия и выплаты в 2018 году, рассказал в интервью ИА «ПензаИнформ» министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Также глава министерства осветил ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам в регионе – этот вопрос губернатор Иван Белозерцев поручил держать на особом контроле.

- Евгений Александрович, давайте сразу начнем с темы, которая волнует все молодые семьи. На какую дополнительную поддержку они могут рассчитывать в наступающем 2018 году?

- Президент России Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка - до достижения им возраста полутора лет.

Размер данной выплаты в Пензенской области уже подсчитан; составит 9 470 рублей.

Но хочу обратить внимание: право на эту поддержку будут иметь семьи, где среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, то есть 14,6 тысячи рублей.

Прогнозная численность указанной категории граждан составляет более 5 500 человек. Потребность денежных средств будет рассчитываться Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Семьи, где рождается первый ребенок, также могут рассчитывать на губернаторский жилищный сертификат. При каких условиях он может быть предоставлен?

- Если ребенок родился в течение 12 месяцев после заключения брака и на одного члена семьи приходится менее 10 квадратных метров. Сертификат можно использовать при приобретении жилья у застройщика, строительстве индивидуального жилого дома и для погашения жилищного (ипотечного) кредита.

Сертификат - это именной документ, ценная бумага на 328 тысяч рублей. В 2017 году право на его получение было предоставлено 865 молодым семьям. 820 из них его реализовали, 10 занимаются подготовкой документов на оплату. 35 семей не смогли реализовать сертификаты до конца срока их действия.

- Будут ли индексировать федеральные пособия на детей в 2018 году?

- Будут. С 1 февраля все виды федеральных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в 1,032 раза, то есть на 3,2 процента.

Кроме того, планируется индексация самого массового пособия на ребенка (оно составляет 290 рублей) исходя из индекса потребительских цен за 2017 год. Этот индекс определяет территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.

- Давайте продолжим тему мер поддержки. В 2017 году начали оказывать социальную помощь студентам. Расскажите нашим читателям, как это происходит.

- В уходящем году право на оказание государственной социальной помощи в виде ежегодного социального пособия в размере 300 рублей в органах соцзащиты приобрели 3 500 жителей Пензенской области.

Напомню, кто имеет право на это пособие. Это малоимущие одиноко проживающие студенты, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе, которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области. За третий квартал он составлял 8 783 рубля.

Также это студенты, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе и входящие в состав малоимущей семьи, которая имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

После получения пособия студентам в органах социальной защиты населения выдается справка для назначения государственной социальной стипендии по месту учебы.

- Будет ли в 2018 году индексироваться пособие на оплату проезда к месту проведения процедуры гемодиализа?

- Да, это предусмотрено действующим законодательством. С 1 февраля 2018 года размер пособия будет проиндексирован, коэффициент составит 1,04.

Выплата за первый квартал 2018 года будет осуществлена в мае, то есть во втором месяце текущего квартала за предшествующий. Получается, в мае 2018 года пособие за первый квартал 2018 года будет увеличено на 4 процента.

- Увеличатся ли региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг?

- Размеры региональных стандартов устанавливаются правительством Пензенской области ежегодно с учетом роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. После утверждения новых размеров стандартов с 1 июля 2017 года в автоматизированном режиме будет произведен перерасчет ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг «федеральным» и «региональным» льготникам.

Предположительно, доплаты по перерасчету будут произведены в январе-феврале следующего года.

- Какова сейчас в Пензенской области ситуация с обеспечением жильем детей-сирот? Была информация, что в 2017 году не все из запланированных 207 получат квартиры.

- На предоставление жилья детям-сиротам в бюджете Пензенской области на 2017 год было заложено 208 млн рублей. Плюс было перечислено 28,1 млн рублей из федерального бюджета.

В 2018 году объем финансирования будет следующим: 208 млн из областного бюджета и 21,5 млн – из федерального.

На сегодняшний день детям-сиротам предоставлено 78 жилых помещений, до конца года к этой цифре прибавятся еще 82. Оставшиеся квартиры будут предоставлены детям-сиротам в первом полугодии 2018 года - после окончания строительства домов в Пензе.

Поздние сроки объясняются несколькими причинами: длительность процедуры строительства и оформления в муниципальную собственность строящегося жилья; отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах по приобретению жилых помещений в связи с отсутствием на территории муниципальных образований жилых помещений, отвечающих установленным законодательством требованиям; обжалование результатов конкурсных процедур в УФАС по Пензенской области.

- Расскажите, пожалуйста, о внедрении в Пензенской области Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В чем ее смысл?

- Над внедрением ЕГИССО трудится межведомственная рабочая группа, взаимодействие с оператором ЕГИССО - территориальным органом Пенсионного фонда - налажено.

На сегодняшний день мы провели сверку данных с локальным классификатором Пенсионного фонда России, внесли изменения в нормативно-правовые акты в части использования и передачи сведений из ЕГИССО при предоставлении госуслуг. Сейчас осуществляется внедрение ЕГИССО в автоматизированном режиме, так что никаких изменений по предоставлению мер социальной поддержки для граждан не последует.

В ЕГИССО заинтересованные организации могут получать информацию обо всех видах государственной поддержки населения России - в одном месте и в разрезе каждого гражданина. А граждане, которые зарегистрируются в системе, будут иметь доступ к информации о назначенных и выплаченных им мерах социальной поддержки. При этом им не придется обращаться в органы социальной защиты населения.