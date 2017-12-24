Строительство ливневой канализации в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы» продолжается в Кривозерье.
На данном этапе строители сделали линейные участки, которые позволят отвести ливневые стоки от земельных наделов, и начали монтировать аккумулирующий резервуар.
Ход работ проконтролировали заместитель мэра города Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.
«Все необходимое оборудование для очистки ливневых стоков доставлено в Пензу», - сообщил Магомед Агамагомедов по итогам проверки.
Ранее сообщалось о задержке поставки резервуара-накопителя, которая была связана с негабаритными размерами оборудования.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Как можно поручить что-то проверить человеку осуждённому за мошенничество с аукционами?И вообще кто нибудь знает откуда он свалился и почему он занимает такие высокие посты?Биографии в интернете на него нет.