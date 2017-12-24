24.12.2017 | 13:50

Строительство ливневой канализации в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы» продолжается в Кривозерье.

На данном этапе строители сделали линейные участки, которые позволят отвести ливневые стоки от земельных наделов, и начали монтировать аккумулирующий резервуар.

Ход работ проконтролировали заместитель мэра города Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.

«Все необходимое оборудование для очистки ливневых стоков доставлено в Пензу», - сообщил Магомед Агамагомедов по итогам проверки.

Ранее сообщалось о задержке поставки резервуара-накопителя, которая была связана с негабаритными размерами оборудования.