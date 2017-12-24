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Общество | В Пензу доставили все оборудование для очистки ливневых стоков в Кривозерье

24.12.2017|13:50
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Строительство ливневой канализации в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы» продолжается в Кривозерье.

На данном этапе строители сделали линейные участки, которые позволят отвести ливневые стоки от земельных наделов, и начали монтировать аккумулирующий резервуар.

Ход работ проконтролировали заместитель мэра города Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.

«Все необходимое оборудование для очистки ливневых стоков доставлено в Пензу», - сообщил Магомед Агамагомедов по итогам проверки.

Ранее сообщалось о задержке поставки резервуара-накопителя, которая была связана с негабаритными размерами оборудования.

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Гость|24.12.2017 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Ход работ проконтролировали заместитель мэра города Магомед Агамагомедов
penzainform.ru писал(a):
«Глава исполнительной власти дал поручение заместителю главы администрации Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта и причину такого состояния», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Как можно поручить что-то проверить человеку осуждённому за мошенничество с аукционами?И вообще кто нибудь знает откуда он свалился и почему он занимает такие высокие посты?Биографии в интернете на него нет.

Гость|24.12.2017 14:21|

Судя по фото, это обыкновенная цистерна, негабаритом и не пахнет.Она умещается и на платформу и на длинномер авто.Как можно такое писать или выставлять фото.

Гость|24.12.2017 14:31|

Что за мутиловка от Магамеда?Откуда её Магомед вёз и зачем???Сколько он под этот негабарит у нас денег умыкнул???Почему эта бочка не была собрана в Пензе,пензенскими работягами?Ответ простой,рулит нами человек,который был судим за мошенничество.

Гость|24.12.2017 14:33|

Главное - вовремя. Снегоочистительные комбайны ждите в июне.

Гость|24.12.2017 16:24|

ПОЗОРИЩЕ....

Гость|24.12.2017 17:00|

Работают два человека ..... прокуратура спит , надо наверное в Москву писать )

Имя: Гость
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