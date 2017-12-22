22.12.2017 | 16:33

В пятницу, 22 декабря, в День энергетика в Пензенской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников ООО «ТНС энерго Пенза» по итогам 2017 года.

В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель председателя регионального Законодательного собрания Сергей Егоров, заместитель главы города Пензы Николай Тактаров, заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Руководители региона и города отметили высокий уровень профессионализма и самоотдачу сотрудников ООО «ТНС энерго Пенза», позволяющие успешно выполнять главную задачу гарантирующего поставщика электроэнергии - обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Пензы и области. Почетные гости мероприятия сошлись во мнении, что отличительной особенностью компании является ее конструктивное взаимодействие с органами власти всех уровней, а также выстраивание работы в соответствии с интересами жителей Сурского края.

Дополнительным подтверждением высокой оценки труда специалистов ООО «ТНС энерго Пенза» стали заслуженные награды.

Инженеру Каменского межрайонного отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Елене Петруше была вручена почетная грамота губернатора Пензенской области, начальнику Городищенской РСС Кузнецкого межрайонного отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Алексею Гордееву - благодарность главы региона.

Почетными грамотами и благодарностями Законодательного собрания Пензенской области награждены начальник Бековской районной службы сбыта Сердобского межрайонного отделения Ирина Ермишина и заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности компании Ольга Володина.

Благодарственное письмо главного федерального инспектора по Пензенской области стало оценкой заслуг начальника отдела правового обеспечения ООО «ТНС энерго Пенза» Нины Сениченковой.

Почетной грамоты и благодарности главы города Пензы удостоены соответственно начальник планово-экономического отдела Наталья Мохначева и бухгалтер первой категории отдела реализации электроэнергии по муниципальным сетям городского отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Светлана Ермакова.

Заместитель мэра Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин вручил почетную грамоту главы администрации города начальнику отдела по работе с крупными потребителями Сергею Игнатьеву, а благодарность главы администрации - экономисту финансового отдела Елене Талабаевой.

Медалью Федерации профсоюзов Пензенской области «За вклад в развитие профсоюзного движения» отмечена ведущий специалист отдела управления персоналом ООО «ТНС энерго Пенза» Надежда Назарова.

После торжественной части состоялся большой праздничный концерт.