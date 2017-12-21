21.12.2017 | 09:28

Ночью в среду, 20 декабря, последствия порыва на тепломагистрали АО «Пензтеплоснабжение» в Терновке были устранены.

Из-за ЧП с 8:00 без отопления оставались 146 многоквартирных домов, 5 детских садов, 1 поликлиника и 3 школы. Под отключение попали 22 408 жителей, из них 4 482 ребенка.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области, аварийно-восстановительные работы были завершены около 23:00.

По информации пресс-службы городской администрации, в работах было задействовано две бригады из 15 человек, а также 6 единиц техники.

«В 3:00 вышли на необходимые параметры температурного режима. В настоящее время в школах, детских садах и поликлинике температура воздуха в помещениях 20-22 градуса», - пояснил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.