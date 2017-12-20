20.12.2017 | 15:37

Национальному центру управления в кризисных ситуациях в онлайн-режиме доложили о ЧП на магистрали - за тем, что произошло в Пензе, следили и в столице. В микрорайонах Терновка и Гидрострой без тепла остались 146 многоквартирных домов, 5 детских садов, 1 поликлиника и 3 школы.

«Под отключение попали 22 408 жителей, из них 4 482 ребенка. Работы по восстановлению ведутся», - сообщил начальник оперативной группы Сергей Шамаев.

Штаб был размещен около места, где трубопровод вышел из строя - на улице Терновского, практически у выезда на Шемышейскую трассу.

«Привлечение других бригад не требуется, с работой «Пензтеплоснабжение» справится своими силами. Работают 2 бригады, 15 человек», - подчеркнул начальник Управления по делам ГОЧС города Пензы Алексей Михайлов.

Пока одни пытались добраться до точки порыва, другие обходили учреждения образования. В одном из детских садов к «тихому часу» достали дополнительные одеяла на случай, если здание начнет остывать. Родители, у кого была возможность, забрали детей по домам.

Из трубы котельной не вырывается пар. Сложный коммунальный организм - в состоянии покоя.

«Котельная «Южная» как раз является теплоисточником в микрорайоне. С нее по этой трубе подается теплоноситель в жилые дома и другие социальные объекты в микрорайоне Терновка. Поэтому ее остановили, чтобы теплоноситель в трубе остыл и могли производиться ремонтные работы», - добавил Алексей Михайлов.

Руководство ресурсоснабжающей организации взяло на себя обязательства до вечера 20 декабря отремонтировать трубу и восстановить теплоснабжение в микрорайонах.