02.11.2017 | 10:43

В Заречном погиб лосенок, пытавшийся перепрыгнуть через забор детского сада. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Несчастье с животным произошло утром 18 октября. Лосиха с двумя лосятами мирно жевала ветки деревьев на территории детсада. Внезапно она прыгнула через забор, малыши последовали за ней. Один из них легко преодолел преграду, а у второго задняя нога застряла в прутьях.

Лосенок рывками пытался освободиться из западни. В конце концов он тоже оказался за воротами и безуспешно пробовал следовать за матерью, которая вместе со вторым малышом ждала его. К моменту приезда спасателей лосиное семейство успело отойти от детсада совсем недалеко.

Раненого лосенка забрали специалисты регионального минлесхоза. Однако спасти его не удалось. Множественные переломы у животного оказались несовместимыми с жизнью, и лосенок умер от большой потери крови.

В июне в Заречном погиб лось, пытавшийся перейти через контрольно-следовую полосу. Он запутался в колючей проволоке и умер от кровопотери.

В октябре в Бессоновском районе браконьер застрелил лосиху и лосенка. Возбуждено уголовное дело.