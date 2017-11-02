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Происшествия | В Заречном лосенок переломал ноги и погиб от потери крови

02.11.2017|10:43
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В Заречном погиб лосенок, пытавшийся перепрыгнуть через забор детского сада. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Несчастье с животным произошло утром 18 октября. Лосиха с двумя лосятами мирно жевала ветки деревьев на территории детсада. Внезапно она прыгнула через забор, малыши последовали за ней. Один из них легко преодолел преграду, а у второго задняя нога застряла в прутьях.

Лосенок рывками пытался освободиться из западни. В конце концов он тоже оказался за воротами и безуспешно пробовал следовать за матерью, которая вместе со вторым малышом ждала его. К моменту приезда спасателей лосиное семейство успело отойти от детсада совсем недалеко.

Раненого лосенка забрали специалисты регионального минлесхоза. Однако спасти его не удалось. Множественные переломы у животного оказались несовместимыми с жизнью, и лосенок умер от большой потери крови.

В июне в Заречном погиб лось, пытавшийся перейти через контрольно-следовую полосу. Он запутался в колючей проволоке и умер от кровопотери.

В октябре в Бессоновском районе браконьер застрелил лосиху и лосенка. Возбуждено уголовное дело.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|02.11.2017 11:17|

повыше надо заборы делать в Зарике...повыше !

Гость|02.11.2017 11:21|

Может лосиха привела тоже детей в садик, а ее прогнали?

Гость|02.11.2017 11:40|

Надо давно разогнать управление природа ресурсами в Заречном, они убивают животных своей работай!

Гость|02.11.2017 11:43|

Гость писал(a):

Надо давно разогнать управление природа ресурсами в Заречном, они убивают животных своей работай!
работы не видно данных господ, зато деловые грамотные...

Имя: Гость
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