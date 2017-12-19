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Общество | В Никольском районе незаконно вырубили 11 лип

19.12.2017|16:04
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В понедельник, 18 декабря, в Ильминском участковом лесничестве зафиксировали незаконную рубку деревьев.

Сотрудники Большевьясского лесничества обнаружили 11 срубленных лип – 5,4 кубометра древесины. Хозяйству был нанесен ущерб в размере 32 130 рублей.

«Нарушитель выявлен, материалы направлены в Никольский отдел полиции», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в ходе операции «Лесовоз», которая проходила в регионе с 16 ноября по 15 декабря, было выявлено четыре случая незаконной вырубки леса. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Правонарушители заплатят штрафы в размере от 500 до 10 000 рублей.

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Гость|19.12.2017 16:26|

ШТРАФЫ ПРОСТО СМЕШНЫЕ. МАШИНА НЕ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ А НА ТОПКУ СТОИТ ОТ 7-8 ТЫС РУБ.

Гость|19.12.2017 16:31|

В бывшем сквере имени Лермонтова незаконно выпилили более 50 елей.

Жрецы за это не наказаны.

Гость|19.12.2017 16:34|

Попкоау на баню в Подмосковье -хорошая затея!

Гость|19.12.2017 16:45|

Гость писал(a):

Попкоау на баню в Подмосковье -хорошая затея!
Это он для Лининой старается?

Гость|19.12.2017 17:48|

Ну у ...для прокуратуры это дело теперь на первом месте!Остальные миллиардные дела потом,может быть,и то половину.

Гость|19.12.2017 19:03|

penzainform.ru писал(a):

было выявлено четыре случая незаконной вырубки леса. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Правонарушители заплатят штрафы в размере от 500 до 10 000 рублей.

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Какая прелесть! Даже если в каждом случае штраф 10000 то всего 40000, при ущербе более миллиона

Имя: Гость
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