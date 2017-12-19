19.12.2017 | 16:04

В понедельник, 18 декабря, в Ильминском участковом лесничестве зафиксировали незаконную рубку деревьев.

Сотрудники Большевьясского лесничества обнаружили 11 срубленных лип – 5,4 кубометра древесины. Хозяйству был нанесен ущерб в размере 32 130 рублей.

«Нарушитель выявлен, материалы направлены в Никольский отдел полиции», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в ходе операции «Лесовоз», которая проходила в регионе с 16 ноября по 15 декабря, было выявлено четыре случая незаконной вырубки леса. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Правонарушители заплатят штрафы в размере от 500 до 10 000 рублей.