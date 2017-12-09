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Общество | Во время операции «Лесовоз» выявлено 4 незаконных рубки деревьев

09.12.2017|11:37
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За время проведения межведомственной операции «Лесовоз», которая проходит в Пензенской области с 16 ноября по 15 декабря, выявлено четыре случая незаконных рубок лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 1 млн рублей.

Материалы направлены в правоохранительные органы. За совершение этих преступлений предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, при проведении операции «Лесовоз» составлено 53 протокола на административных правонарушителей. Им грозят штрафы в сумме от 500 до 10 000 тыс. рублей.

«При проведении мероприятия было задействовано около 300 лесных инспекторов, осуществляется дежурство на 28 стационарных постах ДПС, проведено 136 рейдов совместно с сотрудниками органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Гость|09.12.2017 12:22|

СРОКА МАЛЕНЬКИЕ. ВОТ И РУБЯТ.

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