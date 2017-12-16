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Общество | В Пензе устранено подтопление улицы Тернопольской

16.12.2017|10:58
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В субботу, 16 декабря, в Пензе произошла очередная коммунальная авария. На этот раз прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Собинова, 6. В результате улица Тернопольская оказалась затопленной.

На место происшествия приехали мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин и начальника отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Над устранением утечки работали 12 специалистов и 4 единицы техники МУП «Пензадормост» и ООО «Горводоканал». Во время визита представителей администрации последствия аварии были окончательно ликвидированы.

«В настоящее время отключенных от холодного водоснабжения многоквартирных домов и объектов соцкультбыта нет. Проводятся работы по прометанию и обработке улицы противогололедными материалами», - сообщила пресс-служба администрации Пензы.

В пятницу, 15 декабря, в Пензе произошел порыв на тепломагистрали диаметром 700 мм на улице Нахимова. Без отопления остались жители 106 многоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. Работы по устранению аварии планируется завершить к полудню 16 декабря.

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Гость|16.12.2017 11:16|

Бардак по всему городу. Комунальные сети в плачевном состоянии.

Гость|16.12.2017 11:22|

Гость писал(a):

Бардак по всему городу. Комунальные сети в плачевном состоянии.
Где тут "достойный" депутат, который вещал-, что придёт частный хозяин и наведёт порядок?

Гость|16.12.2017 11:25|

ПОРА САЖАТЬ.ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО.

Гость|16.12.2017 11:27|

Жесть просто!!!

Гость|16.12.2017 11:45|

На Тернопольской машины по обочине стояли все в воде и естественно замерзли, пришлось Эвакуатор вызывать

Гость|16.12.2017 11:45|

Да включите уже светофор на Тернопольская-Рахманинова! Всю неделю мучаются люди! Ждете жертв?

Гость|16.12.2017 11:59|

ЭТО ЕЩЕ ЗИМЫ ТОЛКОМ НЕ БЫЛО! ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ НЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТ. А В НОВОМ ГОДУ РАСКОПАННЫЕ С НОВЫМ СУПЕР-АСФАЛЬТОМ ДОРОГИ ОПЯТЬ ВСЕ ЛЕТО РЕМОНТИРОВАТЬ! ОХУ...

Гость|16.12.2017 12:22|

Гость писал(a):

Да включите уже светофор на Тернопольская-Рахманинова! Всю неделю мучаются люди! Ждете жертв?
Вообще,после установки новых светофоров иногородними "специалистами",на многих перекрёстках светофоры не работают так,как надо.За что деньги отдали?

Имя: Гость
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