16.12.2017 | 10:58

В субботу, 16 декабря, в Пензе произошла очередная коммунальная авария. На этот раз прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Собинова, 6. В результате улица Тернопольская оказалась затопленной.

На место происшествия приехали мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин и начальника отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Над устранением утечки работали 12 специалистов и 4 единицы техники МУП «Пензадормост» и ООО «Горводоканал». Во время визита представителей администрации последствия аварии были окончательно ликвидированы.

«В настоящее время отключенных от холодного водоснабжения многоквартирных домов и объектов соцкультбыта нет. Проводятся работы по прометанию и обработке улицы противогололедными материалами», - сообщила пресс-служба администрации Пензы.

В пятницу, 15 декабря, в Пензе произошел порыв на тепломагистрали диаметром 700 мм на улице Нахимова. Без отопления остались жители 106 многоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. Работы по устранению аварии планируется завершить к полудню 16 декабря.